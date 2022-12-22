萬獸之王老又殘 市府：動物園肩負生命教育意義

高雄壽山動物園12月16日重開園，網路一篇「微失望」的觀後感引發熱烈回響。網友抱怨，整修後大部分的動物欄舍還是舊的，九成老面孔動物又老又殘令人鼻酸，以前覺得壽山動物園像動物養老院，現在整修完變成接待中心重新裝潢的養老院。不過有網友回問「你家如果裝潢會把家庭成員一起更新嗎？」，動物老殘是本來就存在的情況，不能把動物一併更新。動物園回應，園區面積大，許多改善點遊客看不出來，受限經費也無法一次到位，改造持續進行中。

一名網友在「高雄大小事」發動物園的觀後心得引起熱烈討論。一名爸爸說，動物園試營運之前，官網預購門票當機無法登入，出遊當天又遇上停車位，後來只好去ibon預購到平日（周三）入場券，女兒請假出遊，入園發現顯示23個車位，結果根本找不到位置可停。

網友也抱怨，動物園改建新增天橋，但大部分的動物欄舍都還是舊的，愈看愈疑惑，動物園主體是動物，為什不一併改善動物欄舍，羚羊住二手屋，應該粉刷整修一下。除水豚外，幾乎九成動物還是老面孔，又老又殘，公獅瞎了一隻眼，令人鼻酸，以前覺得動物園像動物的養老院，整修後覺得是接待中心重新裝潢的養老院。

發文後不少人贊同，認為動物的家幾乎都沒整修，不知道5.5億花在哪，但也有人說「門票才收多少錢，不要太要求」。有關動物老又窮的說法則引發有趣回應，有人說「又老又殘表示園內對動物不離不棄，這是很好的教育意義」、「難道家裡重新裝潢後就不能再住年老的爸媽嗎？」、「你家如果裝潢會把家庭成員一起更新嗎？」。