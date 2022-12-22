萬獸之王老又殘 市府：動物園肩負生命教育意義
高雄壽山動物園12月16日重開園，網路一篇「微失望」的觀後感引發熱烈回響。網友抱怨，整修後大部分的動物欄舍還是舊的，九成老面孔動物又老又殘令人鼻酸，以前覺得壽山動物園像動物養老院，現在整修完變成接待中心重新裝潢的養老院。不過有網友回問「你家如果裝潢會把家庭成員一起更新嗎？」，動物老殘是本來就存在的情況，不能把動物一併更新。動物園回應，園區面積大，許多改善點遊客看不出來，受限經費也無法一次到位，改造持續進行中。
一名網友在「高雄大小事」發動物園的觀後心得引起熱烈討論。一名爸爸說，動物園試營運之前，官網預購門票當機無法登入，出遊當天又遇上停車位，後來只好去ibon預購到平日（周三）入場券，女兒請假出遊，入園發現顯示23個車位，結果根本找不到位置可停。
網友也抱怨，動物園改建新增天橋，但大部分的動物欄舍都還是舊的，愈看愈疑惑，動物園主體是動物，為什不一併改善動物欄舍，羚羊住二手屋，應該粉刷整修一下。除水豚外，幾乎九成動物還是老面孔，又老又殘，公獅瞎了一隻眼，令人鼻酸，以前覺得動物園像動物的養老院，整修後覺得是接待中心重新裝潢的養老院。
發文後不少人贊同，認為動物的家幾乎都沒整修，不知道5.5億花在哪，但也有人說「門票才收多少錢，不要太要求」。有關動物老又窮的說法則引發有趣回應，有人說「又老又殘表示園內對動物不離不棄，這是很好的教育意義」、「難道家裡重新裝潢後就不能再住年老的爸媽嗎？」、「你家如果裝潢會把家庭成員一起更新嗎？」。
高市觀光局回應說，動物園近年協助林務局等單位收容民間照養身體狀況不佳的動物，如孟加拉虎、馬來熊、長臂猿等，動物內舍有翻新，改善通風及採光，甚至加裝地磅及保冰通道，這些更新外觀看不出來。觀光局強調，「新動物園運動」以提升動物福祉為目標，新建置台灣黑熊新展區及黑熊山屋，讓每隻黑熊都能有各自獨立的空間，另採用動物混養共生的概念，擴大迷你馬、羊駝等動物的活動範圍，改變以往單一物種展示的手法。
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