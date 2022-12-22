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台澎春節第3波班機接受訂位 澎縣府爭取包機疏運

中央社／ 澎湖縣22日電

112年春節假期，民航局規劃第3波台澎航線機位，各航空公司再提供往返10架次、938個機位，今天接受訂位；澎湖縣政府也同步受理鄉親機位需求登記，未來爭取包機疏運。

明年春節假期自民國112年1月20日至29日有10天假期，其中1月19日起至30日的12天為航空疏運期，民航局在澎湖航線運能上，先後提供2波的疏運計畫，共提供有1200餘架次、13萬672個座位數，第3波加班機，以台北、高雄往返澎湖航線為主，共計再有10架次、938個機位，今天下午開始受理訂位購票。

澎湖縣政府發布新聞稿表示，考量年假長達10天，返鄉過年人潮似必比往年來得多，今天下午至28日止，同步受理鄉親機位需求登記，有需求民眾可向縣府鄉親機位需求服務窗口、議會、各鄉市公所或各縣市同鄉會辦理登記，未來爭取包機進行疏運。

澎湖縣 航線 民航局

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