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重啟小三通僅限金馬民眾 台商氣憤哀回家之路仍路迢迢

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中央今天宣布重啟小三通，僅限金馬民眾與陸配，排除台商中轉，不少台商都哀怨的說，何時才能再走便捷的小三通，圖為水頭通關大樓。記者蔡家蓁／攝影
中央今天宣布重啟小三通，僅限金馬民眾與陸配，排除台商中轉，不少台商都哀怨的說，何時才能再走便捷的小三通，圖為水頭通關大樓。記者蔡家蓁／攝影

中央今天宣布重啟小三通，僅限金馬民眾與陸配，排除台商中轉，此政策一宣布，立刻引起台商的反彈，不少台商都說，期盼那麼久的小三通，終於通了，但他們卻不適用，曾姓台商就說，春節回台機票又貴又難買，如果政府有防疫疑慮，他們都可以檢附PCR證明，希望可以給大家一條快又便捷的返鄉路。

兩岸金廈小三通客運航線自2020年2月10日起，便因疫情停航至今，兩岸皆無法透過小三通往來，好不容易行政院今天宣佈重啟小三通，但不少台商看到公布的施行辦法，都相當氣憤，台商間的聯繫微信群組都炸鍋了，大家罵個不停。

已經3年沒回台灣的台幹就說，過去兩邊都要隔離，一來一往，加上飛機票與防疫旅館動輒要數十萬才能回台一趟，加上假一請就要1個多月，他跟家人商量了一下，決定等待小三通，沒想到中央今天卻公布他們不適用，簡直讓人傻眼。

王姓台幹說，現在台灣國門已經打開，搞不懂台商大三通回台跟小三通回去，有何區別，中央為何要刁難台商，大家也是為了工作，混一碗飯吃才離鄉背井，真的搞不懂中央執著的點在哪，所說的理由，更是邏輯不通，無法說服台商。

曾姓台商則說，中央一直說怕有防疫破口，如果是這樣，可以叫大家做ＰＣＲ檢驗報告再回去，現在這樣的做法，讓大家不能信服，他也透露，現在往返的機票太貴、班次又少，有聽說來回都要1萬5千元人民幣起跳，甚至有人買到2萬人民幣，讓不少台商都只能選擇提醒回去，提早回廈門，犧牲了與家人團圓的時間。

廈門台協會長吳家瑩表示，年關將近，有非常多的台胞將攜家帶眷返台，因為此前受疫情與隔離政策影響已3年沒有返台，「小三通」的開通是他們非常期盼的政策，政府應要克服萬難讓想回家的台灣民眾過好年。因許多台商、台幹很久沒回家了。

台商 小三通 機票

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