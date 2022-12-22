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職災專責醫院揭幕 小港醫院明年元旦啟動

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
勞動部今在北、中、南同步揭牌「勞動部認可職業傷病診治及職災職能復健專責醫院」，南部場在小港醫院揭牌，明年1月1日開始運作。記者林巧璉／攝影
勞動部今在北、中、南同步揭牌「勞動部認可職業傷病診治及職災職能復健專責醫院」，南部場在小港醫院揭牌，明年1月1日開始運作。記者林巧璉／攝影

高雄市小港醫院臨近工業區勞工多，設院之初就設立「職業病科門診」、「環境職業醫療中心」等。根據統計，每個月約有20%外科手術住院病患是職災導致，其中以交通事故、捲夾傷、高處墜落為大宗。勞動部今在北、中、南同步揭牌「勞動部認可職業傷病診治及職災職能復健專責醫院」，南部場在小港醫院揭牌，明年1月1日開始運作。

明年元旦起，全台共有15家職業傷病診治專責醫院、28家職災職能復健專責醫院，可提供職災勞工更優質的醫療、重建服務。小港醫院院長郭昭宏致詞表示，明年元旦開始成立「職業傷病診治整合服務中心」，結合臨床科別醫師、護理師、病患和職災勞工事業單位、雇主等。

郭昭宏說，未來透過院內整合，所有職災勞工可透過個管師的個案管理模式，讓勞工從診斷、治療、保險、復健、工作能力評估和職能治療、復工等可獲得連續性專業服務。結合勞動部資源、人力，未來如果門診中發現疑似職業傷病勞工，小港醫院將安排現場訪視，釐清工作暴露、評估是否為職業傷病，團隊也會協助通報和勞保權益申請等。

小港醫院職業暨環境醫學科主任楊鎮誠表示，每個月外科手術住院病患中，約有20%是職業災害導致，約40至50人次。職災類型以交通事故為最大宗，其次是捲夾傷、高處墜落等。

楊鎮誠說，交通事故是每個所有工作者都會面臨的潛在風險，尤其小港周邊是工業區，車流量大，上下班尖峰時段都是易發生事故的時間點。另外捲夾傷、高處墜落等工安事故也很常見，訪視發現，有些公司未提供充足的安全防護，但也有不少個案是未遵照標準作業流程導致，甚至是旁邊的同事機器操作不當，導致當事人受傷。

勞動部今在北、中、南同步揭牌「勞動部認可職業傷病診治及職災職能復健專責醫院」，南部場在小港醫院揭牌，明年1月1日開始運作。記者林巧璉／攝影
勞動部今在北、中、南同步揭牌「勞動部認可職業傷病診治及職災職能復健專責醫院」，南部場在小港醫院揭牌，明年1月1日開始運作。記者林巧璉／攝影

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