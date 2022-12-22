高雄史無前例跨年跨2次 外地人見「廣告打很大」：這什麼操作？

2023高雄跨年系列活動以兩場演唱會接力登場，史無前例跨年2次，跨滿24小時，創高雄跨年史紀錄，高雄市長陳其邁力推「跨年雙主場，你當然全都要」。不過，有外地網友提出疑惑「跨兩次是什麼操作？」

該網友在PTT八卦版發文，一般而言「12月31日晚上23:59至隔年1月1日凌晨00:00」這時段稱為跨年，然而，最近台灣某個城市的電視廣告打很大，跨年晚會竟要辦兩次，「跨年晚會辦兩次？怎麼看都覺得很奇怪，還是那個城市的民眾特別奇怪，跨年需要跨兩次」。

大家紛紛嘲諷，「聽到那些煙火，我都覺得浪費太多錢」、「我們政府很有錢啊，編預算要花完」、「覺青聽獨立樂團罵髒話就爽了」。

不過也有人說「雪梨跨年也跨兩次好嗎」、「新北市耶誕城還辦兩個月XD」、「有兩年被偷走要討回來」。這次活動甚至吸引當地人返鄉「我朋友因為這樣特別回家」、「這就是年輕人，都是支持某個顏色的原因」、「跨年（X）聚會理由（O）」、「1/1的卡司很好欸有林宥嘉」。