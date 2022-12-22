快訊

獨／桃園市小內閣名單漸出爐 傳2要職鎖定他們

今晚2縣市低溫下探6度 氣象局估全台最冷時間落在「這2天」

害總統出糗？南蘇丹總統公開典禮上尿失禁 網傳警方追捕攝影記者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄史無前例跨年跨2次 外地人見「廣告打很大」：這什麼操作？

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄往年大港花火。圖／取自高雄市府官網
高雄往年大港花火。圖／取自高雄市府官網

2023高雄跨年系列活動以兩場演唱會接力登場，史無前例跨年2次，跨滿24小時，創高雄跨年史紀錄，高雄市長陳其邁力推「跨年雙主場，你當然全都要」。不過，有外地網友提出疑惑「跨兩次是什麼操作？」

該網友在PTT八卦版發文，一般而言「12月31日晚上23:59至隔年1月1日凌晨00:00」這時段稱為跨年，然而，最近台灣某個城市的電視廣告打很大，跨年晚會竟要辦兩次，「跨年晚會辦兩次？怎麼看都覺得很奇怪，還是那個城市的民眾特別奇怪，跨年需要跨兩次」。

大家紛紛嘲諷，「聽到那些煙火，我都覺得浪費太多錢」、「我們政府很有錢啊，編預算要花完」、「覺青聽獨立樂團罵髒話就爽了」。

不過也有人說「雪梨跨年也跨兩次好嗎」、「新北市耶誕城還辦兩個月XD」、「有兩年被偷走要討回來」。這次活動甚至吸引當地人返鄉「我朋友因為這樣特別回家」、「這就是年輕人，都是支持某個顏色的原因」、「跨年（X）聚會理由（O）」、「1/1的卡司很好欸有林宥嘉」。

高雄跨年活動今年重返夢時代，12月31日將舉辦亞灣未來市演唱會告別2022年，隔天元旦「高流幸福式演唱會」再接棒登場，24小時內祭出雙主場跨年活動、兩場花火秀，其中跨年煙火將在24日晚間8時30分先行試放，帶動亞灣區訂房率衝破9成。

高雄市政府今公布跨年3D模擬影片，呈現雙舞台設計。圖／高市府提供
高雄市政府今公布跨年3D模擬影片，呈現雙舞台設計。圖／高市府提供

跨年晚會 演唱會 PTT 高雄市

延伸閱讀

高雄史無前例跨年跨2次 今公布「鏡球」主視覺

醫學生組成文青樂團 圓夢登上台北跨年舞台

飛行劇院讓你一秒到紐約！體驗時代廣場跨年不是夢

一起到彰化市跨年晚會看表演 倒數跨年摸大獎

相關新聞

萬獸之王老又殘 市府：動物園肩負生命教育意義

高雄壽山動物園12月16日重開園，網路一篇「微失望」的觀後感引發熱烈回響。網友抱怨，整修後大部分的動物欄舍還是舊的，九成...

高雄史無前例跨年跨2次 外地人見「廣告打很大」：這什麼操作？

2023高雄跨年系列活動以「亞灣未來市演唱會」、「高流幸福式演唱會」接力登場，史無前例跨年2次，跨滿24小時，創高雄跨年史紀錄...

小三通重啟 王忠銘盼未來小三通航班逐步增加

行政院今天宣布重啟小三通，連江縣長當選人王忠銘感謝中央能在冬至這一天，送給馬祖人民一份溫馨的禮物，讓鄉親在農曆春節期間，...

被酸動物養老院 壽山動物園：彰顯生命教育意義

高雄壽山動物園16日重新開園試營運，但有民眾在網路發文指動物老殘，動物園如重新裝潢的養老院；園方澄清表示，高齡動物均細心...

手刀準備！台金春節第3波加班機 23日15點開賣

年關將近，下個月就是農曆春節，金門立委陳玉珍為了讓旅客、鄉親都能順利的搭上飛機，安心返鄉過節，今日再次召開第3波春節加班...

屏東縣終身學習園區今揭牌啟用 提供全民共學新環境

終身學習趨勢來臨，屏東縣政府推動縣民學習，打造學習城巿，整合各局處終身學習組織的學習資源，在唐榮國小設立屏東縣終身學習園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。