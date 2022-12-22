影／中央專案重啟小三通 楊鎮浯：希望分階段全面復航

中央今天宣布從1月7日起，讓小三通有條件復航，金門縣長楊鎮浯下午表示，這對於金門鄉親來講是一個非常好的消息，儘管這個消息，是我們期盼很久，時程稍有延遲，但能在象徵團圓的冬至宣布此消息，讓期待團圓的鄉親，有感受一絲溫暖；他也重申，縣府在相關整備，都沒有問題，未來會再做滾動式調整。

楊鎮浯今天下午在受訪時表示，在他即將卸任之前，能夠有這樣的一個訊息，他認為，這也是對鄉親的一個交代，因為在過去這一段時間以來，每當疫情和緩的時候，他都帶著縣府團隊不斷的到中央、陸委會等相關單位，一直不斷地爭取小三通的復航。

楊鎮浯說明，小三通專案復航是以金門籍鄉親，及陸配新住民為主，這本來就符合金門縣府跟中央提交方案裡面的3階段，在縣府所提交的3階段裡面，第一階段就是以金門籍鄉親以及陸配及就學、就業等專案或人道的為主，所以第一階段，目前看到的開放配套，跟金門縣府一直以來所主張的第一階段的開放是完全吻合的。

他說，在相關的整備上，包含這個防疫旅館、防疫的車隊以及碼頭CIQS的準備，金門縣政府這邊完全都沒有問題，未來會視著整個疫情的進展，以及相關情況來做滾動。

楊鎮浯說，第二個階段，金門縣政府爭取的就是中轉以及台商的部分，在整個環境成熟之後，後續爭取全面性的開放。

他也指出，台灣各縣市的防疫旅館目前都收起來了，但是金門為了準備小三通的復航，包括防疫旅館、防疫車隊等防疫配套，都一直還保留著，就是為了小三通的復航做準備，那在醫療的部分，現在台灣的確診只要是輕症無症狀，基本上對醫療體系的負擔都是非常輕微的，所以在總數專案人數可控的情況下，金門的醫療也沒有問題。

楊鎮浯強調，任何事情最難的就是破冰，小三通復航之後，隨著整個疫情的進展，以及整個復航的推動，縣府會再滾動檢討，金門縣政府的立場就是一旦復航之後，會全力的爭取讓它一直維持住，所以鄉親不需要去擔心2月7日過後，無法搭小三通回來，反而要關注的是，第一階段復航之後，什麼時間隨著疫情的和緩可以進一步的擴大，進入第二階段，甚至是第3階段的小三通全面復航。