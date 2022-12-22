高雄舊港橋設臨時便道農曆年後通行 新橋2024年完工

高雄舊港橋連接永安、彌陀區，是兩地居民往來的交通要道，但在2020年被斷定是危橋，亟須改建，工務局隨即提出「彌陀區舊港橋改建工程」，中央、地方籌資約1.8億，日前開始動工，先在舊港僑側搭建鋼便橋，預計農曆春節後完工輔導民眾改道，再行拆除舊橋，新橋預計2024年10月完工。

高雄舊港橋跨越阿公店溪，是永安維新里與彌陀舊港里民眾往返的交通要道，2020年辦理橋樑檢測，發現橋梁受氣候、鹽分影響，底部鋼筋裸露、膨脹，靠近市道高21線處橋墩結構損壞，且橋樑已達使用年限，決定擇期拆除，搭建新橋。

高市政府工務局提出「彌陀區舊港橋改建工程」，經立委邱志偉協助爭取內政部營建署生活圈計畫補助1.5億，以及高市府經費3千多萬，總籌約1.8億，在今年11月左右開始動工，預計原址拆除重建。

為避免舊港橋拆除新建工程影響居民往來通行，工程首要在舊港橋側搭建臨時鋼便橋，預計農曆年後完工；因鋼便橋承重有限，完工後僅供行人、機車通行，汽車往返須改走台17線。

立委邱志偉會勘時表示，因為便橋與原先舊港橋通行動線不同，將加強與民眾說明、溝通，通行動線盡可能符合當地民眾需求；在便橋完工後，新工處將會同當地里長，辦理改道說明會，預計在舊港里民活動中心，確切時間地點另行公告。

新工處表示，舊港橋鄰近阿公店溪出海口，橋梁使用年限受沿海環境、鹽分影響，未來的新建橋梁將選用抗鹽材料，阻抗海水、海風侵蝕，延長橋樑使用年限，保障居民通行安全。