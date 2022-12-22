周春米小內閣有近8成局處長留任 地方認為開創性不足

屏東縣準縣長周春米今公布小內閣，縣府團隊包括副縣長、秘書長與24個局處長共26人，有6人更換，近8成局處長留任，副縣長由研考處長黃國榮升任，黃國榮是政治幕僚出身，潘孟安子弟兵；地方認為，小內閣穩定延續，但開創性不足。

國民黨議員陳揚說，潘孟安建設屏東基礎穩固，周春米沿用原本團隊，確實穩定縣政，但會不會讓縣政維持現狀或停滯不前，這也是大家所擔心，更需一些創造力。

周春米是屏東縣立縣72年來首位女縣長，縣政團隊男女比例，24局處啟用15男9女，女性超過三分之一，占37.5%。周春米說，縣府團隊成員組成以穩定、執行效能強為原則之下，僅做小幅度調整，新官上任沒有蜜月期，她與縣政團隊會馬上進入狀況，讓縣政無縫接軌。

副縣長人選，她請擔任過農業處長、現任研考處長的黃國榮擔任，考量他熟悉屏東最重要的農業產銷，也是她競選期間政策白皮書總召集人，了解所有政策。黃國榮是內埔鄉客家子弟，個性沉穩、做事有條理。

教育處長邀請屏東大學專任教育學系教授劉育忠擔任，他是英國東英格蘭大學（University of East Anglia）哲學博士、政治大學教育學系教育學碩士，曾任屏東大學國際事務處國際事務長、屏東大學東南亞發展中心主任等職，學經歷豐富，可望為教育政策帶來新思維。勞青處長李雨蓁、客務處長李明宗，三人為新任，多數局處長均獲留任。

研考處長與衛生局長由原任該處副處長謝孟良、原副局長張秀君升任，二人都是從公務體系基層出身，熟稔業務。謝孟良對程式設計內行，縣府使用相關管控系統，都是他自行設計，幫縣府省下許多公帑；張秀君熟悉醫界及公衛體系，參與疫情期間各項防疫措施，後疫情時代請她繼續帶領衛生局。

為穩定文官，包括秘書長邱黃肇崇及事務官一級主管，都暫未調整。至於政務官，如民政處長徐富癸、城鄉處長李怡德、文化處長吳明榮、環保局長顏幸苑、原民處長顏成仁、傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭，都繼續留在原崗位推動縣政。