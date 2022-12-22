力求穩定！周春米小內閣 副縣長由研考處長黃國榮升任

屏東縣準縣長周春米今公布小內閣人選，副縣長由研考處長黃國榮升任，她說，選戰11月26日結束，高興喜悅1小時，之後捲起袖子做事，原來的服務團隊與縣府都有密切合作，小內閣人選，力求信賴、穩定為原則，有局處長因生涯規畫考量離開，也積極找才。

周春米今公布小內閣團隊，教育處長是向學界借才，由屏東大學教育系教授劉育忠擔任；勞青處長由基進黨的李雨蓁擔任；客家事務處長李明宗；另外研考處長、衛生局長，都由副手升任：新任研考處長謝孟良、新任衛生局長張秀君。秘書長、其他局處長均留用，周春米說，以穩定為原則。

周春米說，8年來縣府團隊建立基礎，縣政運作也是與時間賽跑，力求穩定。對局處長要求，清廉、操守是必備條件，個人專業之外，要有強而有力的執行效能，現在不只是城市與城市競爭，老百姓安居樂業，屏東要繼續維持城市榮耀感，這些都是責無旁貸，片刻不能等待，團隊要馬上能上手，相互協調，這樣才能充分發揮照顧全屏東鄉親，招商引資產業進來，協助產業，跟所有方方面面。

周春米說，副縣長是縣府內部事務協調很重要職務，這幾年運作模式有強大效能，幾今思考，借重黃國榮處長長才，他曾擔任過農業處長、研考處長，之前也有在國會歷練，做事沈穩，執行協調有很大能量。這幾年屏東很多建設，都是跨局處協助，黃國榮對政策推動都鉅細靡遺。

44歲黃國榮是屏東縣內埔鄉豐田村客家子弟，黃國榮說，當初周縣長詢問時，誠惶誠恐，也回去跟家人討論後，決定接任副縣長一職。他過去在縣長潘孟安任內擔任農業處長，了解農業產業發展，也感謝農民朋友協助。未來在周縣長帶領之下，會持續跟秘書長邱黃肇崇，做好跨局處協調工作，周縣長也有新任務，做部門整合。