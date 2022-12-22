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南台灣第一艘智慧渡輪啟航 24、25日開放免費體驗

聯合報／ 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
經濟部次長林全能（左三）、高市副市長羅達生（右三）、輪船公司董事長黃淑美（左二）等人上船體驗智慧遊輪的魅力。記者徐白櫻／攝影
經濟部次長林全能（左三）、高市副市長羅達生（右三）、輪船公司董事長黃淑美（左二）等人上船體驗智慧遊輪的魅力。記者徐白櫻／攝影

智慧觀光上路，高雄港「鼓山-棧貳庫-旗津」新航線今天由經濟部次長林全能主持啟動儀式，即將在24日啟航，史奴比卡通造型渡輪裝載「AI智慧窗屏導覽系統」，會辨識人臉朝向及手勢即時導覽，「眼睛看到哪裡，資訊就顯示到哪裡」，結合亞灣區的5G環境，打造南台灣第一艘智慧遊船，12月24、25日下午開放體驗，名額有限。

高雄亞灣是5GAIOT（人工智慧互聯網）示範場域，經濟部工研院、船舶中心及友達光電合作開發全國首創「AI智慧窗屏導覽系統」，船上配置17.3吋高穿透及高解析度LED透明顯示面板。今早由經濟部次長林全能、高市副市長羅達生、工研院光電所副所長李正中及輪船公司董事長黃淑美等人宣布啟動，眾人上船體驗智慧觀光魅力。

新航線遊程約20分鐘，串聯鼓山魚市場至棧貳庫及旗津，沿途會看見造船廠、鼓山魚市場、英國領事館、高雄燈塔及壽山等景點，這套智慧導覽系統會辨識人臉及手勢，比如說眼前出現高雄港景觀，屏幕會出現古今對比照片，旗津燈塔還會呈現立體結構，提供遊客虛實融合的互動體驗，更可連結5G網路，即時呈現不同視角影像。

林全能表示，中央與地方持續合作打造5GAIOT產業聚落，智慧觀光是未來發展趨勢，「AI智慧窗屏導覽系統」是一項創新應用服務模式，它是全球第一個整合多感測跨屏定位及影像輔助定位技術的智慧科技導入觀光渡輪，系統串接5G網路提供5大視角，從不同角度即時觀賞亞灣美麗，還可串聯20家商圈店家，手機掃描可享優惠，讓旅客省荷包。

羅達生也說，創新技術導入旗津渡輪，原本的交通工具變成為可以傳達資訊、播放動畫及互動的智慧窗屏，以智慧科技展現高雄港都特色，渡輪觀光新世代來臨。

輪船公司強調，在智慧加值後，觀光遊輪的窗戶不只是窗戶，還能跟民眾互動的智慧導覽系統，未來遊港航線會擴充至流行音樂中心及遊艇碼頭等地，要讓智慧渡輪成為海上TAXI。這艘史努比航班的航線是鼓山（魚市場）←→棧貳庫←→旗津，全票80元、半票 40元，預計12月24、25日下午，分別提供260名體驗名額，可上https://www.yawanezgo.com.tw/funlohas/網址了解訊息。

智慧加值後，這艘史努比渡輪的窗戶不只是窗戶，乘客眼前的透明顯示面板會出現各種資訊，是一套能跟乘客互動的智慧導覽系統。記者徐白櫻／攝影
智慧加值後，這艘史努比渡輪的窗戶不只是窗戶，乘客眼前的透明顯示面板會出現各種資訊，是一套能跟乘客互動的智慧導覽系統。記者徐白櫻／攝影
史努比渡輪預定24日首航，造型卡哇伊。記者徐白櫻／攝影
史努比渡輪預定24日首航，造型卡哇伊。記者徐白櫻／攝影

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