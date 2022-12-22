高雄渡輪推史努比航班 串聯港灣多處景點
高雄港渡輪又有新航線，高雄市輪船公司今天宣布，旗福二號渡輪推出史努比航班，24日下午1時起登場，航線沿途串聯鼓山魚市場、棧貳庫、旗津等景點，至明年8月20日止，每日開航。
高雄市輪船公司今天新聞稿表示，旗福二號近日以史努比妝點船身，並裝設工研院、船舶中心與友達光電開發的「AI智慧窗屏導覽系統」，搭載17.3吋具高穿透率、高解析、高亮度的AM Micro LED透明顯示面板，打造新穎智慧遊船。
高雄市輪船公司說明，旗福二號的史努比航班將於24日下午1時起啟航，至明年8月20日止，每日開航，航班由鼓山魚市場出發，並停靠棧貳庫和旗津，串聯起棧貳庫和旗津周邊的大港倉、大港橋、高雄燈塔、旗津老街等景點。
高雄市輪船公司董事長黃淑美說，自COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情逐漸穩定解封後，大港倉、大港橋、高雄燈塔、旗津老街等景點遊客增加，輪船公司扮演穿針引線角色，推出史努比航班，吸引親子搭乘同遊。
搭乘史努比航班全線一律新台幣80元，但6至12歲兒童、65歲以上長者及具身心障礙與陪伴卡者半價，海上巴士航班詳細資訊及票價，可洽高雄市輪船股份有限公司臉書及官網查詢。
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