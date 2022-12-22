影／平安夜搶先看高雄跨年煙火 最佳觀賞地點在這裡

跨年倒數計時，2023高雄跨年、元旦有多場活動接力，萬眾期待的還有倒數後的180秒「亞灣跨年花火」（https://www.youtube.com/watch?v=nGU_HQuXp4c）。高雄市政府今表示，24日平安夜晚上8點25分將試打60秒跨年花火，總計施放32發、最大達8吋的高空花火，充滿節慶氣氛。讓民眾在耶誕佳節就感受到滿滿節慶氣氛。

市府表示，不同於8年前以建築為主的低空特效煙火，今年跨年將在時代大道路底「第90期市地重劃區」空曠處施放高空花火。更特別安排在24日平安夜試打，預計施放約60秒，歡迎民眾賞花火，攝影迷們也要小心「快門按到手抽筋」。

市府同步公開最佳觀賞點是時代大道與中華五路的人行道，民眾可從時代大道或中華五路的人行道，望向成功時代路口方向，將花火盡收眼底。

今年跨年強勢回歸夢時代，市府推出「雙主場」、「雙面舞台」，以及「跨雙日跨滿24小時」，就是要民眾連續兩天都可以有跨年的感覺。

安全考量，當天落焰區在成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，24號晚上7點後將禁止人車進入，施放花火當下請民眾不要靠近。

為搭設舞台，夢時代旁的時代大道（成功至中華五路段）將交通管制，其餘路段車輛仍通行。市府呼籲，請民眾留意自身安全，觀賞花火請在時代大道與中華五路的人行道，切勿佔用馬路，勿靠近舞台搭設區。