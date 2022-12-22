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周末歡度佳節 高雄愛河光影秀及百貨公司耶誕氣氛濃

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄SKM Park Outlets營造耶誕城氣氛。圖／高市觀光局提供
高雄SKM Park Outlets營造耶誕城氣氛。圖／高市觀光局提供

2022年接近尾聲，為迎接耶誕節，高雄愛河、光之塔及各大百貨公司都有布置耶誕樹妝點節日氣氛。市府觀光局指出，愛河灣耶誕樹光影展至明年1月2日，周末在愛河、百貨公司及阿公店森林公園有耶誕活動，緊接著還有跨年焰火秀及演唱會等精彩節目，許多地方已經一房難求。

高雄市區到處充滿漂亮燈飾迎接耶誕節，愛河灣耶誕燈光展演在晚上6點半至10點，每半點、整點準時展演，這個周末還有耶誕市集及「流動派對」街舞比賽。愛河「光之塔」也換上耶誕新裝，觀光局打造成全台最大的耶誕禮物「光之塔獻禮」，廣場上裝置禮物盒搭配浪漫雪花紛飛，讓遊客體驗夢幻下雪場景。

此外，旗津貝殼館、金獅湖蝴蝶園也應景營造童話般的「浪漫耶誕」，更在入口處精心布置「窗框式」打卡點，來高雄體驗耶誕和跨年氣氛。

高雄各大百貨公司迎接耶誕節，漢神百貨本館在大門口豎立8米高度的星空珠寶盒耶誕樹，夜晚會燈光及音樂緩緩旋轉；漢神巨蛋店則以童話世界Fairy Tale為主題，打造16米高花朵耶誕樹，24日下午舉辦壽山動物園壽Q家族見面會，可在UNIQLO購買獨家販售的動物園開園紀念T恤。

義大世界購物廣場在24日、25日晚上舉辦「義起馴樂趣」活動；高雄SKM Park Outlets以星光耶誕城為主題，打造三大精靈系打卡區及7米高雪花泡泡樹。棧貳庫及大港倉推出耶誕禮物選品店，主題餐廳推出多重優惠。

12月23日至12月24日，阿公店森林公園舉辦「燕巢耶誕森林市集」，現場規畫1500顆行動耶誕樹、耶誕郵局以及糖果薑餅屋，時間從下午1點到晚上7點。

.漢神巨蛋耶誕場景，今年以童話世界 Fairy Tale為主題。圖／高市觀光局提供
.漢神巨蛋耶誕場景，今年以童話世界 Fairy Tale為主題。圖／高市觀光局提供
愛河灣耶誕燈光展，每天晚上6點半至10點，每半點、整點展演。圖／高市觀光局提供
愛河灣耶誕燈光展，每天晚上6點半至10點，每半點、整點展演。圖／高市觀光局提供
金獅湖蝴蝶園打造溫馨耶誕風情。圖／高市觀光局提供
金獅湖蝴蝶園打造溫馨耶誕風情。圖／高市觀光局提供
愛河「光之塔」裝飾銀白色燈飾，繫上4米巨大蝴蝶結與禮物帶。圖／高市觀光局提供
愛河「光之塔」裝飾銀白色燈飾，繫上4米巨大蝴蝶結與禮物帶。圖／高市觀光局提供

愛河 耶誕節

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