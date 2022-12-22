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影／敬禮！「笑笑羊」到台南德陽艦跨年 來場海上派對

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
來自英國的笑笑羊到台南了！結合德陽艦展現海洋風，有藍天碧海適合拍照打卡。記者修瑞瑩／攝影
來自英國的笑笑羊到台南了！結合德陽艦展現海洋風，有藍天碧海適合拍照打卡。記者修瑞瑩／攝影

笑笑羊要到德陽艦跨年囉！德陽艦園區今年獨家取得英國夢工廠—阿德曼（Aardman）動畫公司正版授權，以幽默風趣的笑笑羊（Shaun the Sheep）為主角在德陽艦上打造一場海上派對，

台南市政府文化局表示，停泊在台南安平的德陽艦，自1977年10月1日由美國移交台灣，在台服役長達28年，2005年4月1日正式除役。2009年1月22日由高雄的左營軍港拖回安平港安置並進行修復工程，目前與周邊共同規劃為軍事園區，區內還有軍機及坦克等。

今年「看艦笑笑羊－笑笑羊的海上派對」特展即日起一連展出至2023年12月31日止，這次為了迎接「笑笑羊」到來，德陽艦園區內外特別重新妝點，原本承載舊有裝置的德陽軍艦將化身逗趣農村場景，以「笑笑羊的海上派對」發想，搭建經典笑笑羊場景並融合卡通情境於甲板各處，是英國笑笑羊首度在台南舉辦特展。

文化局表示，笑笑羊是英國阿德曼動畫公司發行的黏土定格動畫，描述英國鄉村的一個農場裡，笑笑羊Shuan與他的羊群夥伴的逗趣生活，歡迎民眾前來參觀，進入笑笑羊與好朋友的無厘頭王國。

園區現場除了展示可近距離接觸的笑笑羊公仔模型外，園區內禮品店也有銷售本次主題特展相關限量紀念品，現場還有特展紀念集章卡。

來自英國的笑笑羊到台南了！結合德陽艦展現海洋風，有藍天碧海適合拍照打卡。記者修瑞瑩／攝影
來自英國的笑笑羊到台南了！結合德陽艦展現海洋風，有藍天碧海適合拍照打卡。記者修瑞瑩／攝影
來自英國的笑笑羊到台南了！結合德陽艦展現海洋風，有藍天碧海適合拍照打卡。記者修瑞瑩／攝影
來自英國的笑笑羊到台南了！結合德陽艦展現海洋風，有藍天碧海適合拍照打卡。記者修瑞瑩／攝影

英國 台南 動畫

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