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屏東2場大型跨年晚會尬卡司 東港鎮加碼璀璨閃耀煙火秀

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東東港鎮跨年晚會晚上7時30分在東港溪畔登場，邀金曲歌王施文彬、情歌王子方泂鑌、傳唱天后李翊君等歌手，還有氣勢磅薄、璀璨閃耀的煙火秀演出。圖／東港鎮公所提供
屏東東港鎮跨年晚會晚上7時30分在東港溪畔登場，邀金曲歌王施文彬、情歌王子方泂鑌、傳唱天后李翊君等歌手，還有氣勢磅薄、璀璨閃耀的煙火秀演出。圖／東港鎮公所提供

全台大型跨年晚會蓄勢待發，國境之南屏東縣有2場，縣府主辦的跨年晚會31日晚上7時起縣立體育館前草地登場，由YELLOW黃宣、高爾宣等10組超人氣卡司接力開唱，東港鎮公所主辦的晚會晚上7時30分在東港溪畔登場，邀金曲歌王施文彬、情歌王子方泂鑌、傳唱天后李翊君等重量級歌手演唱，還有氣勢磅礡、璀璨閃耀的煙火秀演出。

東港鎮2020年時曾因疫情停辦跨年晚會，去年復辦吸引大批人潮，今年決定再度舉辦，也是屏東縣沿海鄉鎮唯一有有辦大型跨年晚會的鄉鎮，可吸引隔天前往墾丁龍磐公園「迎台灣本島第一道曙光」的遊客。

東港鎮長徐志雄說，東港跨年煙火以東港溪為表演舞台，今年以「夢想啟航 東港飛揚」為主題，輔以動感的「夜空交響曲」為核心元素，氣勢磅薄，將以煙火作出點點星光閃耀及以笑臉、水母等圖案，在高空形成大圓與小圓亮圈，象徵新年諸事圓滿。

跨年晚會除邀在地學校及社團表演舞蹈與演奏，卡司陣營星光熠熠，包括傳唱天后李翊君、第18屆金曲獎最佳台語男歌手奬金曲歌王施文彬、情歌王子方泂鑌、台語唱將向蕙玲、超級偶像廖文強及毛豆公主一綾等。

警方提醒，會場因路幅較狹窄將有交管措施，管制烏龍堤防道（煙火施放區域）及朝隆路段於中山路口至河堤中正路1段145巷口（三輪以上車輛禁止進入）等兩處，管制時間自下午6時起至晚間12時止，但該處住戶及持證人員例外，提醒用路人務必遵從交管人員指揮管制。

屏東東港鎮跨年晚會晚上7時30分在東港溪畔登場，警方在會場周邊實施交管，自下午6時起至晚間12時止。記者潘欣中／翻攝
屏東東港鎮跨年晚會晚上7時30分在東港溪畔登場，警方在會場周邊實施交管，自下午6時起至晚間12時止。記者潘欣中／翻攝
屏東東港鎮跨年晚會晚上7時30分在東港溪畔登場，邀金曲歌王施文彬、情歌王子方泂鑌、傳唱天后李翊君等歌手，還有氣勢磅薄、璀璨閃耀的煙火秀演出。圖／東港鎮公所提供
屏東東港鎮跨年晚會晚上7時30分在東港溪畔登場，邀金曲歌王施文彬、情歌王子方泂鑌、傳唱天后李翊君等歌手，還有氣勢磅薄、璀璨閃耀的煙火秀演出。圖／東港鎮公所提供

跨年晚會 東港 屏東縣

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