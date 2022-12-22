屏東2場大型跨年晚會尬卡司 東港鎮加碼璀璨閃耀煙火秀

全台大型跨年晚會蓄勢待發，國境之南屏東縣有2場，縣府主辦的跨年晚會31日晚上7時起縣立體育館前草地登場，由YELLOW黃宣、高爾宣等10組超人氣卡司接力開唱，東港鎮公所主辦的晚會晚上7時30分在東港溪畔登場，邀金曲歌王施文彬、情歌王子方泂鑌、傳唱天后李翊君等重量級歌手演唱，還有氣勢磅礡、璀璨閃耀的煙火秀演出。

東港鎮2020年時曾因疫情停辦跨年晚會，去年復辦吸引大批人潮，今年決定再度舉辦，也是屏東縣沿海鄉鎮唯一有有辦大型跨年晚會的鄉鎮，可吸引隔天前往墾丁龍磐公園「迎台灣本島第一道曙光」的遊客。

東港鎮長徐志雄說，東港跨年煙火以東港溪為表演舞台，今年以「夢想啟航 東港飛揚」為主題，輔以動感的「夜空交響曲」為核心元素，氣勢磅薄，將以煙火作出點點星光閃耀及以笑臉、水母等圖案，在高空形成大圓與小圓亮圈，象徵新年諸事圓滿。

跨年晚會除邀在地學校及社團表演舞蹈與演奏，卡司陣營星光熠熠，包括傳唱天后李翊君、第18屆金曲獎最佳台語男歌手奬金曲歌王施文彬、情歌王子方泂鑌、台語唱將向蕙玲、超級偶像廖文強及毛豆公主一綾等。