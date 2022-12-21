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扶輪送愛 慈暉園獲贈健身及防疫器材

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
國際扶輪3510地區扶輪社今天捐助慈暉園一批復健器材，讓受照護的身障者能訓練下肢耐力。圖／慈暉園提供
國際扶輪3510地區扶輪社今天捐助慈暉園一批復健器材，讓受照護的身障者能訓練下肢耐力。圖／慈暉園提供

國際扶輪3510地區鳳山扶輪社等7社今由助理總監劉榮茂及鳳山扶輪社長吳國鎮領軍，捐助鳳山慈輝園5台健走機、2台腳踏車機，5台智能語音感應測溫酒精噴霧機，讓園區照顧的身障學員可用來復健並為防疫把關，扶輪社在歲末寒冬送愛，讓慈暉園備感溫暖。

1985年成立的鳳山「慈暉園」是全日型住宿養護機構，目前服務18歲到64歲身障者，不少家民因行動不便、機能退化，需靠工作人員協助站立訓練、移位行走訓練，以加強下肢肌耐力，但過程造成工作人員體力重大負荷。

國際扶輪3510地區鳳山扶輪社長期關懷弱勢，知道慈暉園欠缺輔具及健身設備，包括鳳山東區扶輪社、西區扶輪社、鳳山中山扶輪社、高雄卓越扶輪社、高雄文山扶輪社、高雄鉅星扶輪社等7社，合力捐助一批健走機、腳踏車機等健身設備及5台智能語音感應測溫酒精噴霧機，有助減輕照顧者負擔及延緩身障者老化。

國際扶輪3510地區扶輪社，今天捐助慈暉園一批健身器材，讓受照護的身障者能訓練下肢耐力，同時減輕照護者的工作負荷。圖／慈暉園提供
國際扶輪3510地區扶輪社，今天捐助慈暉園一批健身器材，讓受照護的身障者能訓練下肢耐力，同時減輕照護者的工作負荷。圖／慈暉園提供

身障者 語音 腳踏車

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