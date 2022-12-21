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高市確診者同住接觸者 12／26起可至衛生所領快篩

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市12/26起各區公所暫停發放關懷包，確診者同住接觸者可到各衛生所領快篩。記者王昭月／翻攝
高市12/26起各區公所暫停發放關懷包，確診者同住接觸者可到各衛生所領快篩。記者王昭月／翻攝

高雄市今天新增1991例新冠確診病例個案，盛行率已達35%，預測近期新冠肺炎、A型流感病毒H3N2、呼吸道融合病毒RSV等疫情可能上升，籲65歲以上長輩及慢性病患仍應持續接種疫苗，高市各區公所12月26日起已暫停發放關懷包，但與確診者同住的家人仍可到衛生所領域快篩。

高市衛生局更表示，市內今年度流感公費疫苗庫存已不多，學齡前幼兒、65歲以上長者等高風險族群儘速接種，可攜帶健保卡及相關證明文件，前往全市654間合約院所( https://gov.tw/daw ) 預約接種。

高市衛生局指出，據WHO世界衛生組織評估，全球出現多種COVID-19變異株，與Omicron主要流行株相較可能有較高傳染力，但重症及致死風險無顯著增加，建請市民落實室內戴口罩、加強打疫苗。

特別是「次世代BA.4/5雙價疫苗」有較佳的保護力，符合資格的民眾可儘速接種追加第3、4、5劑，含兒童與嬰幼兒等各種疫苗資訊查詢可上https://vaccine-query.kchb.gov.tw，或上高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統 https://vaccine.kcg.gov.tw預約接種。

衛生局提醒，COVID-19輕症確診者仍要落實居家照護，今年12月26日起高市各區公所已暫停發放關懷包，確診者的同住接觸者，仍可到各區衛生所免費領取快篩試劑，發放時間為周一至周五上午9點至中午12點、下午1點半至5點半；周六、日為上午9點至中午12點。

代領者可持確診者的身分證正本或拍照皆可，如無確診者身分證，則出示代領者身分證與提供確診者健保卡或戶口名簿，提供2歲以上同住家人人數以領取快篩。

衛生局更表示，高市今年度流感公費疫苗庫存已不多，學齡前幼兒、65歲以上長者等高風險族群儘速接種，可攜帶健保卡及相關證明文件，前往全市654間合約院所( https://gov.tw/daw ) 預約接種。

高市12/26起各區公所暫停發放關懷包，確診者同住接觸者可到各衛生所領快篩。記者王昭月／翻攝
高市12/26起各區公所暫停發放關懷包，確診者同住接觸者可到各衛生所領快篩。記者王昭月／翻攝

衛生局 疫苗 確診

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