快訊

我國雙價疫苗只買莫德納不買BNT 台大醫曝將碰2問題

性工作者22年前慘遭殺害 凶手被警帶到現場心虛認了：她嫌我太短

遭郭台銘回嗆「朽木為官」 薛瑞元稱對這處訝異：沒什麼好再回應

高雄缺工第一名是製造業 勞動部長許銘春提解方

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
勞動部長許銘春受邀到行政院南部服務中心演講，親自向企業界說明各項人力資源提升計畫及補助。記者徐白櫻／攝影
勞動部長許銘春受邀到行政院南部服務中心演講，親自向企業界說明各項人力資源提升計畫及補助。記者徐白櫻／攝影

高雄製造業缺工問題最嚴重，其次是後疫情時代觀光服務業需要大量人力。勞動部許銘春表示，勞動部針對缺工推出「移工久用留才方案」，開辦至今已有1299人申請，產業類663人、社福類636人，更主動派人前往工廠宣導，會因應產業變化持續培訓各類人才。

曾任高雄市副市長的許銘春今天「回娘家」，受邀到行政院南部服務中心演講，親自向企業界說明各項人力資源提升計畫及補助。

許銘春表示，近3年受疫情因素大家很辛苦，勞動部推出27項措施協助勞工跟企業，總預算約1170億元，面對接下來的後疫情時代及產業轉型，勞動部提出了就業媒合專案及友善職場措施，企業不只要把員工當資產，更要把員工當「家人」。

高雄面臨產業轉型，導入台積電等半導體高科技業。許銘春說，去年製造業暢旺，老闆因缺工「哀哀叫」，高雄最缺工的產業還是製造業，另方面今年邊境解封導致旅宿觀光業大缺人，勞動部會依據產業發展調整對策。

勞動部4月30日起推出「移工久用留才方案」，雇主可替優秀資深移工申請轉任中階技術人才，已有1299人申請。許銘春說，產業普遍都有缺工問題，許多製造業需要優秀、資深移工留下來，雇主申請後，這些中階技術人力以後不用受移工工作年限限制，空出名額可以另外申請移工，不用繳就業安定費；移工若轉成中階技術人力，薪資條件更好，也可以繼續留台工作，未來申請永久居留。

許銘春強調，10月起發展署主動拜訪僱用超過百名移工的企業主，宣導移工留才方案，獲得不錯迴響。

勞動部「阿春」部長許銘春今天到行政院南服中心開講，鼓勵企業主替資深優秀移工申請任中階技術人才。記者徐白櫻／攝影
勞動部「阿春」部長許銘春今天到行政院南服中心開講，鼓勵企業主替資深優秀移工申請任中階技術人才。記者徐白櫻／攝影
勞動部長許銘春（前排中）今天到行政院南部服務中心演講，業界報名踴躍。記者徐白櫻／攝影
勞動部長許銘春（前排中）今天到行政院南部服務中心演講，業界報名踴躍。記者徐白櫻／攝影

移工 勞動部 許銘春

延伸閱讀

產業缺工 許銘春：後疫情時代多項措施協助企業

內閣傳改組？ 勞長許銘春：府院決定

基本工資補貼砸13.4億 遭疑選前撒幣？勞長：穩定勞工就業

勞保所得替代率58% 比OECD高

相關新聞

扶輪送愛 慈暉園獲贈健身及防疫器材

國際扶輪3510地區鳳山扶輪社等7社今由助理總監劉榮茂及鳳山扶輪社長吳國鎮領軍，捐助鳳山慈輝園5台健走機、2台腳踏車機，...

高市確診者同住接觸者 12／26起可至衛生所領快篩

高雄市今天新增1991例新冠確診病例個案，盛行率已達35%，預測近期新冠肺炎、A型流感病毒H3N2、呼吸道融合病毒RSV...

高雄缺工第一名是製造業 勞動部長許銘春提解方

高雄製造業缺工問題最嚴重，其次是後疫情時代觀光服務業需要大量人力。勞動部長許銘春表示，勞動部針對缺工推出「移工久用留才方...

一歲童吞多顆水晶寶寶　動2次手術插鼻胃管才撿回一命

高雄一名男童與家人開心去逛夜市，買「水晶寶寶」當玩具，男童卻把它當糖果吞下肚，2天後身體不適，急送高雄長庚掛急診，經檢驗...

屏東縣府社會處替代役男們 發揮所長 一起做公益

屏東縣府社會處所屬替代役男，今年有11人獲內政部績優替代役男，這群替代役男們發揮所長，在所屬服務單位，主動投入關懷社區，...

烏坵斷糧斷藥近月仍無軍艇 鄉公所老舊公務船冒險運補

金門縣政府代管的烏坵鄉因風浪過大，已經與外界斷絕聯絡近一個月，生活物資成問題，有居民指出，難得今天海象奇佳，結果島軍艇隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。