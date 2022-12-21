高雄缺工第一名是製造業 勞動部長許銘春提解方

高雄製造業缺工問題最嚴重，其次是後疫情時代觀光服務業需要大量人力。勞動部長許銘春表示，勞動部針對缺工推出「移工久用留才方案」，開辦至今已有1299人申請，產業類663人、社福類636人，更主動派人前往工廠宣導，會因應產業變化持續培訓各類人才。

曾任高雄市副市長的許銘春今天「回娘家」，受邀到行政院南部服務中心演講，親自向企業界說明各項人力資源提升計畫及補助。

許銘春表示，近3年受疫情因素大家很辛苦，勞動部推出27項措施協助勞工跟企業，總預算約1170億元，面對接下來的後疫情時代及產業轉型，勞動部提出了就業媒合專案及友善職場措施，企業不只要把員工當資產，更要把員工當「家人」。

高雄面臨產業轉型，導入台積電等半導體高科技業。許銘春說，去年製造業暢旺，老闆因缺工「哀哀叫」，高雄最缺工的產業還是製造業，另方面今年邊境解封導致旅宿觀光業大缺人，勞動部會依據產業發展調整對策。

勞動部4月30日起推出「移工久用留才方案」，雇主可替優秀資深移工申請轉任中階技術人才，已有1299人申請。許銘春說，產業普遍都有缺工問題，許多製造業需要優秀、資深移工留下來，雇主申請後，這些中階技術人力以後不用受移工工作年限限制，空出名額可以另外申請移工，不用繳就業安定費；移工若轉成中階技術人力，薪資條件更好，也可以繼續留台工作，未來申請永久居留。