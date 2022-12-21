一歲童吞多顆水晶寶寶　動2次手術插鼻胃管才撿回一命

高雄一名男童與家人開心去逛夜市，買「水晶寶寶」當玩具，男童卻把它當糖果吞下肚，2天後身體不適，急送高雄長庚掛急診，經檢驗，數顆吞下肚的水晶寶寶在體內膨脹，造成腸堵塞，情況危急，轉加護病房；前後共歷經2次手術，加上鼻胃管灌食鹽水等治療，住院長達半個月，才康復出院，幸後續追蹤也並無大礙。

家屬帶男童到高雄長庚兒童急診就診時，腹脹、嘔吐且食不下嚥，經X光片檢驗發小腸脹大、堵塞等情形，進一步透過電腦斷層檢驗，發現右下腹有圓形異物導阻塞，隨後院方緊急轉由小兒外科醫師蔡逸文協助第一次剖腹探查手術，清出脹大的水晶寶寶及脹破的殘體。

透過院方初步測量，體內取出誤食的水晶寶寶，最大可達3公分左右；收治男童的高雄長庚醫院小兒腸胃科主治醫師賴宛孜說，術後男童仍有不適情形，再次檢驗後，仍有尚未取出水晶寶寶，因此又安排二次開刀。

賴宛孜說，第二手術發現，男童腹中仍有許多無法取出的殘渣，進一步轉往兒童加護病房處理；由於水晶寶寶為「聚丙烯聚合物」吸水力極強，且泡水會漲大，因此，又改鼻胃管灌食鹽水，以遇鈉離子縮小的特性，抑制它繼續腫大，也慢慢排出體外。

經治療，男童才逐漸恢復食慾，前後住院約半個月時間，才順利康復出院，後續追蹤，身體狀況良好，也未出現相關後遺症。

院方初估，男童術後取出脹大的水晶寶寶及殘體，至少有10顆；若無及時救治，持續脹大，恐造成導致腸道阻塞、排出困難，嚴重還會造成腸道破裂、壞死，誘發嚴重腹膜炎或休克。