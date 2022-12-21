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屏東縣府社會處替代役男們 發揮所長 一起做公益
屏東縣府社會處所屬替代役男，今年有11人獲內政部績優替代役男，這群替代役男們發揮所長，在所屬服務單位，主動投入關懷社區，幫助在地弱勢家庭子女的學習課業，也挽袖幫忙遭祝融燒毀的弱勢家庭，協助打掃清理環境，讓重建之路不孤單。
今年下半年度獲內政部績優替代役男分別為役男邱秉澤、黃威程、葉昱志、邱淮浩、許杰穎、許博揚、曾裕淇、湯伯元、葉俊毅、鍾承儒，共10人，上半年度獲得役男宋承浩。
社會處指出，獲獎役男之一湯伯元，今年8月到東港區家庭福利服務中心琉球工作站，參與工作站活動，投入關懷社區，訪視關懷在地耆老，幫助在地弱勢家庭子女學習課業。
湯伯元說，在琉球這些日子裡，為獨居長者量測體溫、血壓，引導當地弱勢家庭子女學習課業，完成每日功課與複習進度，期盼服役的這段日子給在地居民正向影響，將這份「我為人人」的愛傳下去。
屏東縣某弱勢家戶近期發生火災，14名社會役替代役男挽袖協助整理廢棄物及垃圾搬運，雖然辛苦，也不喊累，清理後，大家汗流浹背，但看到案家眼角噙著淚水，笑容滿面，感謝縣府幫忙。
社會處指出，社會役男除平時在服務台提供民眾諮詢與協助社工員推展福利工作外，也響應內政部役政署「公益服務」實施計畫，每年暑假辦理弱勢學童課後照顧、不定期辦理關懷阿公阿嬤居家環境清潔及捐血等系列公益服務活動。
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