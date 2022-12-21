屏東縣府社會處替代役男們 發揮所長 一起做公益

屏東縣府社會處所屬替代役男，今年有11人獲內政部績優替代役男，這群替代役男們發揮所長，在所屬服務單位，主動投入關懷社區，幫助在地弱勢家庭子女的學習課業，也挽袖幫忙遭祝融燒毀的弱勢家庭，協助打掃清理環境，讓重建之路不孤單。

今年下半年度獲內政部績優替代役男分別為役男邱秉澤、黃威程、葉昱志、邱淮浩、許杰穎、許博揚、曾裕淇、湯伯元、葉俊毅、鍾承儒，共10人，上半年度獲得役男宋承浩。

社會處指出，獲獎役男之一湯伯元，今年8月到東港區家庭福利服務中心琉球工作站，參與工作站活動，投入關懷社區，訪視關懷在地耆老，幫助在地弱勢家庭子女學習課業。

湯伯元說，在琉球這些日子裡，為獨居長者量測體溫、血壓，引導當地弱勢家庭子女學習課業，完成每日功課與複習進度，期盼服役的這段日子給在地居民正向影響，將這份「我為人人」的愛傳下去。

屏東縣某弱勢家戶近期發生火災，14名社會役替代役男挽袖協助整理廢棄物及垃圾搬運，雖然辛苦，也不喊累，清理後，大家汗流浹背，但看到案家眼角噙著淚水，笑容滿面，感謝縣府幫忙。