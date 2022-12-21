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烏坵斷糧斷藥近月仍無軍艇 鄉公所老舊公務船冒險運補

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
烏坵對外交通因風浪過大中斷近一個月，難得今天海象較好，公務船趕緊運補送物資。圖／讀者提供
烏坵對外交通因風浪過大中斷近一個月，難得今天海象較好，公務船趕緊運補送物資。圖／讀者提供

金門縣政府代管的烏坵鄉因風浪過大，已經與外界斷絕聯絡近一個月，生活物資成問題，有居民指出，難得今天海象奇佳，結果島軍艇隊卻以天候因素不執行島嶼間的運補，最後由鄉公所老舊公務船冒險上陣，完成大小烏坵間人員及物資運補，讓百位軍民可順利到台灣。居民也抱怨，法規限制烏坵發展，政府卻也沒負起責任，都沒做好應變措施。

有「離島中的離島」之稱的烏坵對外交通因風浪過大中斷近一個月，島上居民面臨食物短缺、藥物用罄危機，不少居民與島上排休的官兵與警察等近百人都因此困在島上，基本生活所需迫在眉睫。

今日風浪稍微趨緩，讓民眾期待趕緊有運輸。烏坵居民表示，難得今天海象奇佳，結果烏坵島上海軍小艇隊卻以天候因素，不執行大、小坵島嶼間運輸，幸好鄉公所那艘老舊公務船「烏坵1號」冒著動力不穩的風險，完成大、小坵運補，讓人員順利搭上軍租輪（金門快輪）返台。

烏坵鄉代表副主席陳興德，今天由軍方包民間金門快輪，可乘載一百人上下，讓居民順利搭到台中港，但期間小烏坵軍民需要先到大烏坵才能搭快輪，因此才由烏坵1號勉強載運，來回2趟，載了20人左右，同時也輸送物資，才舒緩小烏坵物資及人員，還是盼交通部或相關部門能設法解決相關交通問題。

陳興德指出，離島在戰地政務相繼解除後，對外交通陸續有民航機、大型客輪進駐，唯獨烏坵島換來的卻是軍事戒嚴的「要塞地帶堡壘法」，對外交通，也由10天一航的軍艦，換成15天才一班船的小型軍租船。

烏坵居民高詠章表示，最近停航有紀錄是38天，甚至有將近兩個月的，因為有居民等不了，不是坐金門快輪，而是坐貨輪勉強出去；此情況一般是冬季、春季的季風影響，受困時真的就只能在島上，不只事情耽擱，生活上也會出問題。

高詠章指出，平常沒狀況還好，但像近期沒開航，一些慢性病居民，如糖尿病及高血壓的藥就會不夠，但政府也沒有應變措施；糧食方面都是靠貨輪，年初曾發生水資源不足情況，村民還被勸導不要去種菜。他還提到，大小烏坵之間交通也是問題，有時物資到了大烏坵，卻沒法到小烏坵，導致島上生活艱困。

高詠章表示，大家平時都會準備物資，但像生鮮蔬菜類就沒辦法儲存，藥品也開不了那麼久，或者病患沒有預期到交通問題，這就會出狀況，這還是看政府決心，問題出現了有無應變機制，現在是都沒有處理，比如可思考藥品是不是用直升機送之類。現在整個島被要塞地帶堡壘法限制，但政府又沒有相對應責任，也不讓島發展觀光、自立運作。

烏坵對外交通因風浪過大中斷近一個月，難得今天海象較好，公務船趕緊運補。圖／讀者提供
烏坵對外交通因風浪過大中斷近一個月，難得今天海象較好，公務船趕緊運補。圖／讀者提供
烏坵對外交通常因風浪過大中斷，烏坵居民高詠章認為政府要有應變措施。記者蔡家蓁／攝影
烏坵對外交通常因風浪過大中斷，烏坵居民高詠章認為政府要有應變措施。記者蔡家蓁／攝影
烏坵對外交通因風浪過大中斷近一個月，難得今天海象較好，公務船趕緊運補。圖／讀者提供
烏坵對外交通因風浪過大中斷近一個月，難得今天海象較好，公務船趕緊運補。圖／讀者提供
烏坵對外交通因風浪過大中斷近一個月，難得今天海象較好，公務船趕緊運補。圖／讀者提供
烏坵對外交通因風浪過大中斷近一個月，難得今天海象較好，公務船趕緊運補。圖／讀者提供
烏坵對外交通因風浪過大中斷近一個月，難得今天海象較好，公務船趕緊運補。圖／讀者提供
烏坵對外交通因風浪過大中斷近一個月，難得今天海象較好，公務船趕緊運補。圖／讀者提供

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