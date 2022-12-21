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「大寮版農16」兩公園動工 明年7月完工

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市府今舉辦「大寮區第81期重劃區公10、公13開闢工程」動工典禮，副市長林欽榮（左四）主持動土典禮。記者林巧璉／攝影
高市府今舉辦「大寮區第81期重劃區公10、公13開闢工程」動工典禮，副市長林欽榮（左四）主持動土典禮。記者林巧璉／攝影

高市府今舉辦「大寮區第81期重劃區公10、公13開闢工程」動工典禮，該重畫區被稱為「大寮版農16」，總面積約2.95公頃。高市副市長林欽榮說，區域內會有5座公園，整體經費約1億元，另明年會啟動公辦都更作業，將會是翻轉大寮發展的新市政。

大寮區第81期重劃區鄰近鳳凰山、大寮捷運站，林欽榮說，市長陳其邁相當重視大寮區建設，投入經費要打造最好的特色公園。工期150天，約明年7月可完工啟用，屆時大寮區學童、居民都有更好的公園可使用，將會是老少咸宜的設施。

工務局表示，今年5月公11、公12兩座公園動工後，緊接著公10、公13也開工，兩公園共2.95公頃，等於放了一座高市中央公園在大寮，融入鳳凰山地景意象。此處是連結大寮市區、鳳凰山的重要節點，依照原本地貌也規畫滯洪池，打造景觀生態池，讓公園綠地附加滯洪防洪功能。生態池也是智慧城市一環，將連結水利局水情中心，未來遠端就能直接調節抽水設備。

公10、公13鄰近鳳林四路，周邊有忠義國小。工務局長楊欽富指出，高雄力推特色公園，公10、公13兩座公園辦理2場公民參與說明會，未來公園可成為忠義國小環境教育場域，也放入遊戲行鋪面、主題遊樂場供民眾遊憩。

第81期市地重劃區是高雄縣市合併之後，面積最大的重劃區，重劃面積48.78公頃，明年啟動公辦都更。此重劃區土地多為國有地，過去是商協新村等眷村，林欽榮說，公辦都更一兼顧社福設施、商業使用等，未來大寮的發展可期。

典禮後有居民反映，希望能一併處理鳳林四路電纜下地，林欽榮說，會再和台電協商。

高市府今舉辦「大寮區第81期重劃區公10、公13開闢工程」動工典禮，滯洪池已開始動工。記者林巧璉／攝影
高市府今舉辦「大寮區第81期重劃區公10、公13開闢工程」動工典禮，滯洪池已開始動工。記者林巧璉／攝影
高市府今舉辦「大寮區第81期重劃區公10、公13開闢工程」動工典禮，民眾會後與副市長林欽榮（左二）討論大寮周邊設施改善。記者林巧璉／攝影
高市府今舉辦「大寮區第81期重劃區公10、公13開闢工程」動工典禮，民眾會後與副市長林欽榮（左二）討論大寮周邊設施改善。記者林巧璉／攝影
高市府今舉辦「大寮區第81期重劃區公10、公13開闢工程」動工典禮，預計明年7月完工啟用。記者林巧璉／攝影
高市府今舉辦「大寮區第81期重劃區公10、公13開闢工程」動工典禮，預計明年7月完工啟用。記者林巧璉／攝影

重劃區 林欽榮 都更

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