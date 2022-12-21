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台中品牌存在美學EXILAND 進駐勝利星村

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
走過13年設計經營，來自台中的存在設計以「存在美學EXILAND」，上周進駐屏東勝利星村成功區。圖／屏東縣府文化處提供
走過13年設計經營，來自台中的存在設計以「存在美學EXILAND」，上周進駐屏東勝利星村成功區。圖／屏東縣府文化處提供

走過13年頭，來自台中的「存在設計Existence Design」，上周進駐屏東勝利星村成功區，命名「存在美學EXILAND 」，展開台灣品牌串連、商品販售與美感體驗。開幕當天，藝人黃子佼特地南下屏東力挺，推薦大家有機會到勝利星村走走。

創辦人黃于庭帶領的存在設計團隊，創作許多品牌與商品，連續10年獲國際設計獎項，合作的客戶遍及台灣的食衣住行育樂。

歷時3年的籌備，黃于庭與團隊擴展台中經驗，進駐勝利星村，從設計企畫、聯名選物、分享美好的概念出發，將設計昇華為更寬闊美感體驗，讓民眾看見美的商品、美的概念、美的設計、美的知識品味。

黃于庭說，這裡老屋濃厚文化底蘊，保留建築線條與樣貌，賦予全新視覺設計，加以活化。在這裡，可以用看展的方式，感受存在嚴選的優質品牌，從飲品、食物到生活物品，每項商品都有屬於它的故事。

走進存在美學的空間，以太空艙造型的展櫃，整體色調以黃、太空銀、雷射光澤營造未來感的美學宇宙，它既是展演空間、選物店、也是讓人心靈放鬆的咖啡店，戶外庭院有滿牆鹿角蕨、多肉植物，悠閒坐在頂級戶外家具，點一杯茶或來杯咖啡，緩慢品味生活儀式感。

「不美不會怎麼樣，但如果開始懂得欣賞美，生活會變得很不一樣」，這是黃于庭喜歡的一句話，希望大家到存在美學，可以好好感受設計帶來的驚喜、體驗生活的美。

黃于庭說，台灣不缺乏快速銷售通路，但缺少可以讓人好好閱讀品牌背後的故事，存在美學提供傳遞品牌與產品價值的平台，彙集了她們與不同業別合作、聯名與設計過的品牌與商品，讓大家來到勝利星村，除了欣賞它的美，也可以感受品牌背後的故事與內涵。

走過13年設計經營，來自台中的存在設計以「存在美學EXILAND」，上周進駐屏東勝利星村成功區。圖／屏東縣府文化處提供
走過13年設計經營，來自台中的存在設計以「存在美學EXILAND」，上周進駐屏東勝利星村成功區。圖／屏東縣府文化處提供
走過13年設計經營，來自台中的存在設計以「存在美學EXILAND」，上周進駐屏東勝利星村成功區。圖／取自存在美學EXILAND臉書粉專
走過13年設計經營，來自台中的存在設計以「存在美學EXILAND」，上周進駐屏東勝利星村成功區。圖／取自存在美學EXILAND臉書粉專
走過13年設計經營，來自台中的存在設計以「存在美學EXILAND」，進駐屏東勝利星村成功區。圖／屏東縣府文化處提供
走過13年設計經營，來自台中的存在設計以「存在美學EXILAND」，進駐屏東勝利星村成功區。圖／屏東縣府文化處提供
走過13年設計經營，來自台中的存在設計以「存在美學EXILAND」，進駐屏東勝利星村成功區，展開各種美好的台灣品牌串連、商品販售與美感體驗。圖／屏東縣府文化處提供
走過13年設計經營，來自台中的存在設計以「存在美學EXILAND」，進駐屏東勝利星村成功區，展開各種美好的台灣品牌串連、商品販售與美感體驗。圖／屏東縣府文化處提供
走過13年設計經營，來自台中的存在設計以「存在美學EXILAND」，進駐屏東勝利星村成功區，展開各種美好的台灣品牌串連、商品販售與美感體驗。圖／屏東縣府文化處提供
走過13年設計經營，來自台中的存在設計以「存在美學EXILAND」，進駐屏東勝利星村成功區，展開各種美好的台灣品牌串連、商品販售與美感體驗。圖／屏東縣府文化處提供
存在美學EXILAND日前開幕，藝人黃子佼（左二）特地南下屏東力挺，推薦大家有機會到勝利星村走走。圖／圖／取自存在美學EXILAND臉書粉專
存在美學EXILAND日前開幕，藝人黃子佼（左二）特地南下屏東力挺，推薦大家有機會到勝利星村走走。圖／圖／取自存在美學EXILAND臉書粉專
走過13年設計經營，來自台中的存在設計以「存在美學EXILAND」，進駐屏東勝利星村成功區，展開各種美好的台灣品牌串連、商品販售與美感體驗。圖／屏東縣府文化處提供
走過13年設計經營，來自台中的存在設計以「存在美學EXILAND」，進駐屏東勝利星村成功區，展開各種美好的台灣品牌串連、商品販售與美感體驗。圖／屏東縣府文化處提供
走過13年設計經營，來自台中的存在設計以「存在美學EXILAND」，進駐屏東勝利星村成功區，展開各種美好的台灣品牌串連、商品販售與美感體驗。圖／屏東縣府文化處提供
走過13年設計經營，來自台中的存在設計以「存在美學EXILAND」，進駐屏東勝利星村成功區，展開各種美好的台灣品牌串連、商品販售與美感體驗。圖／屏東縣府文化處提供

品牌 勝利星村

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