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天坑掰掰 高雄市汙水管免開挖穿新衣

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市部分汙水下水道管線老舊，汙水管破裂造成馬路上天坑狀況曾出不窮，水利局用新工法修繕。記者林巧璉／攝影
高市部分汙水下水道管線老舊，汙水管破裂造成馬路上天坑狀況曾出不窮，水利局用新工法修繕。記者林巧璉／攝影

高雄市汙水下水道最早在1979年布建，不少汙水管已40年漸步入「高齡」。汙水管破裂造成馬路上天坑狀況層出不窮，為改善此狀況，水利局採用「免開挖」區段替老舊汙水管穿新衣，目前已修繕72公里管線，預估可延壽30年。

高雄市道路下方布滿各式民生與工業管線，高雄氣爆後外界關注管線安全。水利局表示，汙水管都埋於最深處，在車水馬龍的道路及其下方既存空間下，修繕是一大考驗。

為維持汙水設施機能避免災害發生，水利局除每年清疏汙水管，長度高達50公里，也規畫老舊汙水管透過下水道專用閉路電視檢視狀況，受損管線採用免開挖工法翻修，直接在既有管道內「穿新衣」。有別於傳統開挖置換管線，也因不需開挖道路大幅縮短施工時間，降低交通影響，速度快、成果佳，使管線得以延長壽命。

水利局表示，延壽翻修工程全方位提升管線品質，包括管材的結構性、抗壓性、耐化學性及輸水能力等。汙水管長期受到排放物質導致腐蝕、漏水等劣化，或其他因素造成受損，一旦地下管線損壞，容易造成路基流失致路面出現「天坑」，今年在鳳山區文昌一街出巷2米深大洞，就是汙水管破損導致。

高雄市汙水下水道普及率近50%，隨著使用時間愈久所需維護經費愈高，也是一大財政負擔，水利局指出，今年高雄市政府投入3億元修繕汙水管長度約10公里，是以往年平均修繕長度的2倍，其中最大管徑高達2000mm，顯示高雄市對於管線安全性之重視與決心。

高市部分汙水下水道管線老舊，汙水管破裂造成馬路上天坑狀況曾出不窮。記者林巧璉／攝影
高市部分汙水下水道管線老舊，汙水管破裂造成馬路上天坑狀況曾出不窮。記者林巧璉／攝影

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