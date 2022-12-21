駁二耶誕派對周末登場「聖誕叮叮號」開放搭乘

高雄駁二藝術特區為迎接耶誕與新年佳節，將推出駁二耶誕派對「叮叮噹噹叮噹」，一路從耶誕節嗨到跨年。園區已瀰漫耶誕氣息，不僅在駁遊路上有路燈改造而成的耶誕樹，導覽遊園車更大變身為超可愛的「聖誕叮叮號」，24、25日兩天限定開放搭乘，讓民眾可以跟著耶誕老公公穿梭園區。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄是熱情又浪漫的城市，駁二更是許多民眾聚會出遊的首選。趁著歲末佳節將至，推出耶誕派對，兩個周末皆於大義公園匯集百攤原創手作及美食市集，還有樂團、DJ演出與耶誕體驗課程活動，陪伴大家一起度過耶誕節與跨年。

過去作為導覽接待使用的電動車，改造成超級卡娃伊的「聖誕叮叮號」，在今年耶誕節限定開放民眾搭乘，由耶誕老公公駕駛，帶著民眾穿梭園區。

為迎接耶誕新年假期，在駁二「駁遊路」上出現以一盞路燈巧妙設計而成的耶誕樹陪伴大家歡聚過節，在設置時便有許多民眾被吸引駐足合照。大義公園前方則以舊西臨港線不再使用的平交道裝置為基座，搭設一棵閃爍亮眼的耶誕樹，號誌燈化作耶誕老人的雙眼，讓人會心一笑。

「耶誕叮叮號」將於24、25日的下午4點至晚上8點開放搭乘，從大勇區行駛至大義區，再從大義區行駛回大勇區。車位有限，想體驗「聖誕叮叮號」的民眾可於大勇路旗桿下或大義街底排隊候車，付費50元即可搭乘限定版可愛交通工具。

在大義公園熱鬧登場的駁二耶誕派對，也將由「鐵擊」、「慵懶計劃_Lazy Plan」與「YILITH」三組樂團演出，以及「民生電氣」帶來DJ Party night，多樣化曲風從台灣搖滾樂團精選、J-POP、R&B一路到Disco、陪伴大家周末夜盡情熱舞。

耶誕體驗課程則是邀請了「小草作Grassphere」以天然無添加的台灣在地花草果茶原料，現場教學鍋煮熱紅酒。另外還有高雄在地「丸樂手作美學」，帶大家動手製作好看又實用的耶誕雪人馬芬蠟燭。相關活動訊息可上駁二藝術特區官網查詢。