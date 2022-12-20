金門持續低溫 榮服處備熱湯關懷訪視老榮民
近日寒流來襲，金門氣溫驟降，氣象局持續發布低溫特報，金門縣榮民服務處今日在處長游文勇的帶領下，前往后盤山榮民(眷)家中關懷訪視，逐一送上志工親自烹調的愛心熱湯，讓榮民在寒冬中備感溫馨，不少老榮民都感動的熱淚盈眶。
天氣嚴寒，游文勇今天偕同志工承辦人許中威社工員及金寧榮欣志工隊一行前往后盤山榮民家中關懷訪視，金寧榮欣志工隊長林玉寶率領隊員帶著熱騰騰剛煮好的貢丸蘿蔔湯，到轄區年長及身心障礙榮民家中關懷慰問。
榮民長者見到志工一行人到訪都非常開心，游文勇也相當有愛心的與長輩們閒話家常，關心生活及健康狀況外，並貼心叮嚀老人家近期天氣寒冷，要做好禦寒保暖工作，使用電器用品要注意居家安全，讓榮民老伯伯及阿姨們都對志工如同親人般親切的關懷與問候，表達由衷的感謝。
游文勇表示，榮欣志工長年不辭辛勞，在年節前夕都會主動投入關懷工作，為服務照顧榮民無私付出，精神令人十分感佩；志工在照顧榮民中扮演第一線服務角色，平時也因有志工的協助，才能讓服務落實在轄區每個角落。
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