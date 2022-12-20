陳其邁小內閣微調！從拚觀光改扛招商重責 周玲妏：自由很多

高雄市觀光局長周玲妏即將調任高雄市工商發展投資策進會總幹事，周曾任4屆高雄市議員，找資源能力一流，她說，新職務一樣是為市民做事、為高雄奉獻，最大差別是「會自由許多」。

周玲妏4年前尋求市議員連任落敗，出任華旅網際旅行社公司董事長，2年多前陳其邁補選市長勝選後，邀周加入小內閣團隊，接任觀光局長一職。周活力強，為人四海、豪氣，人脈雄厚，開創性夠，在觀光局期間，推動高雄市壽山動物園改建等重要任務。

55歲周玲妏是4年多前結婚，另一半是醫師呂慶祥，鶼鰈情深，呂醫師相當寵妻。觀光局工作繁重，周玲妏能陪伴丈夫時間愈來愈少，前陣子傳出倦勤，向陳其邁表達不再留任。

陳其邁和周玲妏認識超過20年，彼此互信、默契足夠，陳其邁還是希望周繼續留在市府團隊幫忙，因此調整職務出任工策會總幹事。

周玲妏說，她對新職務將全力以赴，繼續發揮熱情為家鄉奉獻。相較於觀光局水深火熱程度，工策會職務彈性、靈活度相對高，周笑說「新職務會自由許多」。

許多人以為周卸下觀光局長角色後，會先回歸家庭當醫師娘，沒想到是迎接另一個新挑戰。綠營市議員認為，以周的資歷當工策會總幹事綽綽有餘，她人脈豐厚，對招商、拚經濟得心應手，對新舞台應能如魚得水好好發揮。

陳其邁對此次小內閣調整案保密到家，作業過程相當低調。他認為，一切以穩定為原則，要讓團隊無縫接軌，適才適所，也會大膽地給年輕人機會。

此次調整名單包含原新聞局長董建宏歸建中興大學教書，原行政暨國際處處長項賓和調任新聞局長。32歲高雄市政府發言人張硯卿接任行政暨國際處處長。原觀光局長周玲妏調任高雄市工商發展投資策進會總幹事，未尋求連任的40歲市議員高閔琳接任觀光局長一職。