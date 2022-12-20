金門消防局與軍醫局簽署緊急救護備忘錄 強化合作

金門縣消防局今天與國防部軍醫局於消防局災害應變中心簽署緊急救護合作備忘錄，在各單位見證下，金門縣消防局長呂英華與國防部軍醫局代理副局長翁逸鳴上校共同簽署，期望透過政府救災及醫療資源的統合，強化國軍緊急醫療救護能量，使具備緊急救護專長的官兵，能實際發揮救護技能，提供傷病患更好的照護。

據了解，此次簽約備忘錄主要是為完善緊急醫療救護效能，並結合地方政府緊急救護實際執行面之需求，軍醫局在醫師人力許可下，優先支援本縣消防局醫療指導醫師，並同意所聘用之國軍醫院醫療指導醫師協助駐防於本縣之國軍救護技術員線上醫療指導及預立醫療流程之核簽作業，且未來雙方亦得相互觀摩舉辦之提升緊急醫療救護品質會議、人員訓練課程及研討會，並於現有架構下，亦得考慮以協勤實習模式進行實務合作，以提升雙方實戰經驗及默契。

呂英華表示，自今年4月份金門爆發COVID-19疫情以來，為提升緊急救護量能，消防局整合金防部救護車，隨時準備投入疫情勤務載送及為民服務工作，金防部亦積極配合備戰，消防局非常感謝金防部在戰備辛勞之餘，也不忘發揮悲天憫人、救苦救難精神，贏得社會大眾讚賞。

國防部軍醫局表示，在未來國軍將持續戮力提升整體災防救護能力，衷心期盼雙方緊密合作建立「平時能救災、戰時能作戰」的能量，共同肩負起保障民眾生命、財產安全的任務，充實國軍緊急救護技術，並提供民眾更具效率的醫療照護。