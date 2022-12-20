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露營夯！高雄79家非法露營場 僅3家提出合法化申請

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
近年露營活動夯，許多營地都要事先預約，高雄有90處營區，僅11處合法經營。記者徐白櫻／翻攝
近年露營活動夯，許多營地都要事先預約，高雄有90處營區，僅11處合法經營。記者徐白櫻／翻攝

全台露營人口超過200萬人，合法營地數量稀少，全高雄90處僅11處合法，今年7月內政部修法輔導1公頃以下農牧及林業用地合法化，高雄僅3家提出申請，業者反映，合法化成本高，另涉及地上物問題難解。觀光局表示，將會同相關局處在說明會與業者加強溝通，全力推動合法化。

高雄露營區分散在六龜、桃源、那瑪夏、內門等地，多數非法業者都是違反農發條例，內政部修訂「非都市土地使用管制規則」放寬限制，觀光局也配合發布「露營場管理要點」，業者經過申請可增設營位、衛生設施及管理室，但附帶條件是不得位於環境敏感區，固定設施要低於基地的10％，林業用地比農牧用地嚴格。

近日高雄市觀光局及茂管處都陸續召開說明會，經過宣導目前僅3家提出申請，多數業者還在觀望。六龜一家非法業者說，六龜溫泉合法化10年沒進展令人灰心，現在露營區又要談合法化，若委託規畫公司進行，初估要花50萬，土地合法後又還有地上物合法問題，花費負擔不起，希望公部門先做好規畫整合，不要讓業者單打獨鬥。

觀光局副局長孫春良表示，露營休閒很受歡迎，目前處於輔導期，期待非法業者提出申請，合法化花費應該是視情況而定，觀光局預計召開3場說明會，收集業者意見擬定輔導對策，目前僅開1場，將邀集消防、建管、農業等單位人員一起出席，鼓勵業者踴躍參與並提出問題。

近年露營活動夯，許多營地都要事先預約，高雄有90處營區，僅11處合法經營。記者徐白櫻／翻攝
近年露營活動夯，許多營地都要事先預約，高雄有90處營區，僅11處合法經營。記者徐白櫻／翻攝

露營區 觀光局 六龜

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