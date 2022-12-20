烏坵風浪大已近月無船可搭 民眾斷糧斷藥無語問蒼天
有「離島中的離島」之稱的烏坵對外交通因風浪過大中斷近一個月，島上居民面臨食物短缺、藥物用罄危機，官兵的休假也大亂，居民都衷心期盼政府能協助解決離島交通的問題，讓他們能跟一般民眾一樣，享有基本的生活條件。
「到底何時才有船？我的高血壓藥快吃完了」，烏坵自上月26日下午過後，對外交通因海上風浪過大，不符軍租輪「金門快輪」適航標準，迄今都一直沒有船班通航，島上駐軍休假人員、投票後欲返臺之民眾，均已滯留烏坵達20天以上，行程大亂。
雖然在12月7日高金貨輪有搶運物資1批，當中包含軍民食材、民生物資上島，但物資仍然匱乏，目前島上高血壓、糖尿病病患用藥因無法運補送達，備藥面臨用罄危機，居民也開始吃過期泡麵、喝過期的咖啡，處境十分可憐。
烏坵鄉代表副主席陳興德表示，目前有20多位民眾在上次投票後就一直受困在島上，加上島上排休的官兵與警察等近百人，大家都在等待船班靠岸離開。據了解，明天的風浪就會趨緩，會有接駁船班靠岸，終結「封島」的情況。
他也感慨的說， 1949以來，有民眾居住的金門、馬祖、澎湖等具軍事戰略角色之外、外離島在戰地政務相繼解除後，對外交通陸續有民航機、大型客輪進駐，唯獨烏坵島在卸下戰地政務後，換來的卻是軍事戒嚴的「要塞地帶堡壘法」，對外交通，也由10天一航的軍艦，換成15天才一班船的小型軍租船，冬季在東北季風肆虐下，島上居民每日望著海面上的大陸商、漁船，均感嘆著若政府真無心照顧，或許將烏坵返還給大陸管理，還能給這個島一線生機。
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