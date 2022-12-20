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屏東音樂節加碼耶誕系列 在南國歡度耶誕佳節
繼莎拉・布萊曼耶誕演唱會，屏東縣政府於12月24、25日在屏東演藝廳及藝術館戶外廣場，舉辦系列耶誕活動，以爵士樂、舞蹈及人聲表演，陪伴民眾共度溫馨歡樂的耶誕佳節。
文化處表示，24日下午4時起於藝術館戶外廣場，由兒少界的孩子王金剛拔拔帶領親子一起《唱唱跳跳過聖誕》，這場活動報名熱烈，讓小朋友相當期待。
下午5時於屏東演藝廳戶外廣場，集合台灣知名爵士樂手：林瑋琪、林奕銘、林亮宇、莊平、陳昱長演出的《藍色聖誕日》，將演奏Have Yourself A Merry Little Christmas、Sleigh Ride、Holly Jolly Christmas等知名爵士歌曲，將用美麗的旋律及動聽的歌聲，引領觀眾感受最美好的聖誕夜晚。
25日下午3時於演藝廳戶外廣場，縣府培育的阿卡貝拉兒少團信義國小阿緱囝仔、New Style、Star’s Echo、Our Song及Paiwan-pella，帶來融合戲劇及歌唱的《聖誕小孩》音樂演出，他們將用歡樂的舞蹈及以無伴奏的形式，用純真的歌聲帶領你走入耶誕藝世界，每場活動還有限量小禮物。
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