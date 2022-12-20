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高市小內閣今總辭 新聞局、行國處將調動

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）今主持本屆任內最後一次市政會議。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（中）今主持本屆任內最後一次市政會議。記者林巧璉／攝影

高雄市陳其邁今天主持這屆任內最後一次市政會議，會後小內閣將拍畢業照並總辭，外界關注小內閣調整名單。陳其邁會前接受媒體訪問仍不願透露小內閣調整名單，他說，仍以內閣穩定、給年輕人機會為最大考量。媒體問及調整幅度，陳笑著說，還沒拍畢業照，等下拍完照很快會知道。

陳其邁說，市政工作是延續的，這次獲得市民支持連任，最重要的是還有很多重大建設要加速推動。另外在後疫情時期也需產業振興、促進觀光等，這些在下屆都會有一些不一樣的做法，考量發揮集體的戰力，兼顧經驗的傳承和年輕化的原則做調整。

先前傳出新聞局、觀光局等局處首長將變動，聯訪前，新聞局長董建宏張羅相關事宜，不少局處長都前來拍肩道恭喜。研考會主委蔡宛芬笑說「什麼時候要請你吃飯？」水利局長蔡長展、教育局長謝文斌等人也前來餞別，還一起拍照留念。據了解行政暨國際處長項賓和將接下新聞局長，稍早觀光局長周玲妏仍未鬆口是否辭職。

董建宏是國立中興大學景觀與遊憩學士學位學程副教授，擁美國哥倫比亞大學都市計畫博士。到市府前，已從大學借調到財團法人地理資訊中心擔任董事長兼總經理，前年8月再借調到高市府任新聞局長，卸任後將重返校園任教。

項賓和是媒體人，曾在多個電視台任職，過去也是蘋果日報高雄特派員，對媒體生態相當熟稔，在行國處任內與媒體互動佳，這次也陪同陳其邁出訪日本。

聯訪前新聞局長董建宏張羅聯訪事宜，不少局處長都前來拍肩道恭喜。記者林巧璉／攝影
聯訪前新聞局長董建宏張羅聯訪事宜，不少局處長都前來拍肩道恭喜。記者林巧璉／攝影
高雄市新聞局長董建宏（中）要回中興大學教書，稍早市政會議前水利局長蔡長展（左）、教育局長謝文斌（右）拍照留念。記者林巧璉／攝影
高雄市新聞局長董建宏（中）要回中興大學教書，稍早市政會議前水利局長蔡長展（左）、教育局長謝文斌（右）拍照留念。記者林巧璉／攝影

內閣 陳其邁 觀光局 高雄市

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