帶你游進「紙上大海」 屏東總圖海洋文學展今開展

屏東縣政府與誠品書店合作策畫「紙上的海-書寫海洋展 In the Vast Blue」,今天起自至明年3月26日於屏東總圖4樓的屏東文學館展出,精選上百本海洋書籍,包含國內外與海相關書籍以及書中各類文體及文字推薦給讀者,從不同角度切入、探索海洋的奧妙,以閱讀的姿態飽覽及體會,帶你游進「紙上大海」。

縣府文化處指出,展覽內容以「海洋」與「書」為核心,延伸出「深邃的想像」、「在書中與海相遇」2大主題展區,說明海洋載運人類文明的遷徙,四面環海的臺灣從歷史風物到文化、生活其實與海洋息息相關。

從圖書館1樓大廳,楊智傑、栩栩2位作家書寫的詩句,引導讀者沿著迴旋梯上到4樓主展區,展覽可看到屏東的創作者川貝母《成為洞穴》書中的插畫來設計展覽牆面,並從大塊文化image3書系中挑出以海洋為舞台的繪本《我要和你在一起》,取得挪威作家Synne Lea(辛娜.雷雅)授權複製畫,呈現展區。

「在書中與海相遇」展區以文學載體「小說」、「散文」、「詩」、「繪本」與推薦書籍,引領大家進入文學的汪洋,充滿詩意的「海象日誌」,運用詩句書寫出白天、夜晚、春、夏、秋、冬、晴天、雨天的海象,搭配色彩繽紛的視覺設計,製成8款書籤,供民眾索取。