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帶你游進「紙上大海」 屏東總圖海洋文學展今開展

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府與誠品書店合作策畫「紙上的海-書寫海洋展 In the Vast Blue」，今天起自至明年3月26日於屏東總圖4樓的屏東文學館展出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府與誠品書店合作策畫「紙上的海-書寫海洋展 In the Vast Blue」，今天起自至明年3月26日於屏東總圖4樓的屏東文學館展出。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府與誠品書店合作策畫「紙上的海-書寫海洋展 In the Vast Blue」，今天起自至明年3月26日於屏東總圖4樓的屏東文學館展出，精選上百本海洋書籍，包含國內外與海相關書籍以及書中各類文體及文字推薦給讀者，從不同角度切入、探索海洋的奧妙，以閱讀的姿態飽覽及體會，帶你游進「紙上大海」。

縣府文化處指出，展覽內容以「海洋」與「書」為核心，延伸出「深邃的想像」、「在書中與海相遇」2大主題展區，說明海洋載運人類文明的遷徙，四面環海的臺灣從歷史風物到文化、生活其實與海洋息息相關。

從圖書館1樓大廳，楊智傑、栩栩2位作家書寫的詩句，引導讀者沿著迴旋梯上到4樓主展區，展覽可看到屏東的創作者川貝母《成為洞穴》書中的插畫來設計展覽牆面，並從大塊文化image3書系中挑出以海洋為舞台的繪本《我要和你在一起》，取得挪威作家Synne Lea（辛娜．雷雅）授權複製畫，呈現展區。

「在書中與海相遇」展區以文學載體「小說」、「散文」、「詩」、「繪本」與推薦書籍，引領大家進入文學的汪洋，充滿詩意的「海象日誌」，運用詩句書寫出白天、夜晚、春、夏、秋、冬、晴天、雨天的海象，搭配色彩繽紛的視覺設計，製成8款書籤，供民眾索取。

「看見海」展區推薦3本屏東縣政府出版的海洋文學作品《Dear Blue 屏東海洋文學新浪潮》、《在屏東與海約會的十種方式》、《屏東海底40米》，展現出作家筆下的屏東意境。展覽期間推出「寫給海洋的明信片」活動，限量300名，詳情可上屏東總圖臉書查詢。

屏東縣政府與誠品書店合作策畫「紙上的海-書寫海洋展 In the Vast Blue」，今天起自至明年3月26日於屏東總圖4樓的屏東文學館展出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府與誠品書店合作策畫「紙上的海-書寫海洋展 In the Vast Blue」，今天起自至明年3月26日於屏東總圖4樓的屏東文學館展出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府與誠品書店合作策畫「紙上的海-書寫海洋展 In the Vast Blue」，今天起自至明年3月26日於屏東總圖4樓的屏東文學館展出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府與誠品書店合作策畫「紙上的海-書寫海洋展 In the Vast Blue」，今天起自至明年3月26日於屏東總圖4樓的屏東文學館展出。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 海象

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