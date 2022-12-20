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嗨翻平安夜！高雄流行音樂中心「FLOW JAM 流動派對」掀街舞狂潮
高雄流行音樂中心12月24日下午3點，在海風廣場舉辦「2022 FLOW JAM 流動派對」。當天除了街舞比賽，還有嘻哈歌手E1and、高級玩家 Class Player、Asiaboy禁藥王 & Lizi栗子、KE 柯蕭、潤少、歐吉虎、五木登台，街舞狂潮一路嗨到晚上9點。
當天活動由「戰舞礁岩：現地街舞大賽」拉開序幕，分別是一對一的「Freestyle Battle」，以及多人的「競技排舞」。高流11月即開始招募街舞好手參加初選，並邀請名師組成黃金評審團，包括「界王神」的小界老師、高雄嘻哈南霸天偉強老師、編舞經驗豐富的靜妹老師、國家級霹靂舞教練CHOCO老師等，共同評選出優勝者進決賽。
此次入選好手類型多元，民眾可以看到多種舞風，更能聽到業界名師針對選手們的舞蹈技巧、肢體動作、肌肉運動、舞蹈編排等不同面向的犀利見解。除了街舞賽事，「FLOW JAM 流動派對」也邀請到高雄市青年局舉辦的街舞大賽「雄爭舞鬥」冠軍隊伍蘋果家族及萌世代到場演出。
高流執行長李欣芸表示，2024年巴黎奧運將街舞納入比賽項目，證明了這項舞蹈的藝術價值及競技空間。高流肩負活化南方產業的使命，首次結合音樂和舞蹈舉辦「FLOW JAM 流動派對」，就是要讓更多人能感受及了解街舞文化。
2022高雄流行音樂中心「FLOW JAM 流動派對」活動時間為12月24日下午3點至晚上9點，官方Facebook粉絲專頁https://www.facebook.com/kmcflowjam有直播。
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