高雄援中港濕地復育有成 蝶類與蜻蛉目昆蟲現蹤

高雄援中港濕地過去因海軍二代艦左營軍港開闢工程而畫定保留，高市府今天表示，在多年復育及經營下，經調查後發現，不只濕地內水鳥增加，也觀察到未曾出現的蝶類與蜻蛉目昆蟲蹤跡。

援中港濕地位於高雄市楠梓區典寶溪出海口南岸，數十年前因應海軍二代艦左營軍港開闢工程而畫定保留，在市府與認養團隊多年合作，致力復育及濕地經營下，援中港也從原本空曠的魚塭景象，變為青翠蓊鬱的濱海生物樂園。

高雄市工務局養護工程處今天新聞稿表示，援中港濕地在今年度國家重要濕地保育行動計畫的生態監測中就記錄到新的物種，包括淡色黃蝶、綠斑鳳蝶、玉帶鳳蝶、紫蛇目蝶等4種蝴蝶，還有粗鉤春蜓、纖腰蜻蜓等2種蜻蛉目昆蟲。

此外，在援中港濕地，還可以見到枝頭上成串紅海欖與水筆仔胎生苗隨風搖曳，招潮蟹與彈塗魚在泥灘上跳動，還有推測來自鄰近地區的鷺鷥科鳥類們也在今年舉家搬遷而來，陸蟹也會躲在煙囪狀洞穴深處，饒富生態野趣。

養工處表示，高雄市境內大大小小的濕地生態各有特色，市府也展現對生態保育與永續城市的重視，生物多樣性豐富的援中港濕地是野生動植物的最佳避風港，同時也守護受到氣候變遷影響的海岸環境。