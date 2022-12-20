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高雄輕軌工程推進 網稱「大順路進入車道最窄時刻」

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄輕軌二階近期開始進場施工，大順路段已架上圍籬。記者林巧璉／攝影
高雄輕軌二階近期開始進場施工，大順路段已架上圍籬。記者林巧璉／攝影

高雄輕軌二階大順路12月初開始施工，施工兩周後目前工區往九如路方向推進。長期關注高雄交通的粉絲專頁「高雄好過日」指出，現在起大順路段進入車道最窄時刻，未來輕軌通車後車道還會增寬一些。

高市捷運局指出，為維持工期交通順暢，路段已調整標誌、標線，農曆年前靠好市多、義享天地的南側段未施工，方便民眾年前採買。

輕軌施工期間將採分區推進逐段架設施工圍籬，及各項管制，包括尖峰時段禁15噸以上大貨車通行、全時段禁止聯結車及砂石車通行，各路口陸續實施禁止左轉管制措施，單向車道由3車道改為2車道，塗銷路邊汽機車停車格。

不少民眾表示，整條大順路上幾乎都禁止左轉，常常要開數公里才有辦法左轉，非常困擾。陳先生指出，常常看到汽車違規左轉，未來輕軌通行後恐增加事故風險。

上午10點多，記者實際走訪大順路段，不少汽機車已提早改道，大路口有義交指揮交通。市民林先生上班需求，天天行經大順路，他表示，大順路施工車道縮減，下班時間比上班時間更塞，尤其是直走與右轉車輛常常卡在一起。

市議員當選人張博洋表示，市府應藉由輕軌施工期，同時整建周邊人行道，讓行人未來有更好的行走空間，「才不會發生輕軌下車，周邊人行空間卻沒跟上腳步的狀況。」也有民眾指出，未來希望能有更好的腳踏車空間，現在看到學子騎Ubike在大順路上與汽機車擠在一起，都令人捏一把冷汗。

施工期間，警察局布署86名警義交維持交通，也提醒民眾提早改道，建議可利用南北向替代道路，如博愛路、自由路、民族路、大昌路、高速公路側車道等；東西向替代道路有明誠路、同盟路、建工路、十全路、九如路等，皆可供提早改道。

高雄輕軌二階近期開始進場施工，大順路段已架上圍籬。記者林巧璉／攝影
高雄輕軌二階近期開始進場施工，大順路段已架上圍籬。記者林巧璉／攝影

車道 高雄輕軌 人行道

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