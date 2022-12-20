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潘孟安啟用水質淨化場 見證屏東龍頸溪揮別髒臭的一刻

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府在內埔鄉龍頸溪上游建置的水質淨化場今天啟用，縣長潘孟安（戴黃口罩者）與鄉親共同見證這歷史性的一刻。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府在內埔鄉龍頸溪上游建置的水質淨化場今天啟用，縣長潘孟安（戴黃口罩者）與鄉親共同見證這歷史性的一刻。記者潘欣中／攝影

有高屏六堆母親河美名的屏東縣龍頸溪，過去飽受畜牧廢水及民生汙水直接排放的髒臭之苦；縣府近年來在沿岸營造系列優質水岸景觀，並於今天啟用上游內埔鄉建置水質淨化場，盼帶動在地產業觀光與發展，讓民眾更親近這條具有客家歷史文化、古蹟與環境連綿不斷的生命之河。

為龍頸溪注入新生命力的水質淨化場今天舉行啟用典禮，由縣長潘孟安、水保處顏旭明處長與數百位鄉親共同見證龍頸溪告別髒臭的歷史性一刻。

潘孟安說，龍頸溪過去因為畜牧廢水及民生汙水直接排放於龍頸溪，導致水質不佳與惡臭等問題，不僅影響當地生態環境與居民生活品質，也降低東港溪水體的再利用性，

他說，縣府110年成功爭取行政院環保署補助，歷經1年半建置今天完工啟用，重現「水清魚現」的景象，再搭配縣府的水岸景觀營造工程，包括設置特色遊戲場、體健設施、伯公特色休憩空間和自行車道，讓鄉親與遊客能親近更美、更乾淨的龍頸溪畔。

縣府環保局顏幸苑說，該水質淨化場於龍頸溪上游設置截流溝截流河道原水，再引水至水淨場，處理程序包含沉沙池、初沉池、接觸曝氣池、二沉池及快濾池等各項淨水單元，淨化後的水體再放流至龍頸溪排水，每日可處理1萬噸水量，大幅降低龍頸溪上游排水逾70%的染量。

她說，該場於規畫設計及施工階段都召開說明會廣納各界意見，場區內除水質處理單元外，更將多餘用地綠美化，最令人驚訝的是，處理後的水質乾淨清澈可直接供應魚菜共生系統，也榮獲國家卓越建設獎最佳規畫設計優質獎殊榮。

屏東縣政府在內埔鄉龍頸溪上游建置的水質淨化場今天啟用，營造優質的水岸環境。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府在內埔鄉龍頸溪上游建置的水質淨化場今天啟用，營造優質的水岸環境。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府在內埔鄉龍頸溪上游建置的水質淨化場今天啟用，盼以營造優質的水岸環境，讓民眾更親近這條具客家文化的溪流。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府在內埔鄉龍頸溪上游建置的水質淨化場今天啟用，盼以營造優質的水岸環境，讓民眾更親近這條具客家文化的溪流。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府在內埔鄉龍頸溪上游建置的水質淨化場今天啟用。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府在內埔鄉龍頸溪上游建置的水質淨化場今天啟用。記者潘欣中／攝影

水質 潘孟安 屏東縣

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