快訊

誇張！台男在北海道酒駕遭逮 還質疑酒測儀器不準

世足賽／梅西延長賽「進球無效」？ 外媒爆：阿根廷違規了

都是科技惹的禍？ 美陸軍士兵不會看地圖…因太依賴GPS導航

醫院志工服務8千小時看盡生老病死 她化解老夫妻臨終怨懟

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高醫志工黃碧珍（右）獲衛福部頒發全國績優志工金牌獎。圖／高醫提供
高醫志工黃碧珍（右）獲衛福部頒發全國績優志工金牌獎。圖／高醫提供

63歲志工黃碧珍在高雄醫學大學附設中和紀念醫院服務超過20年，奉獻8千小時獲衛生福利部頒發全國志願服務金牌獎。在醫院看盡生老病死，她溫暖病人和家屬的緊張情緒，在安寧病房還幫助一對老夫妻在臨終前化解怨懟。

黃碧珍說，年輕時先生在北部工作，她獨自在高雄扶養2個小孩，做過洗車、賣檳榔、小麵攤等工作，身體終不堪日夜打拚，39歲那年罹患了婦科癌症，娘家心疼她，把小麵攤收起來，不再讓她做下去。手術後，她決定好好珍惜生命，並發願當志工。

黃碧珍在精神科服務時，有天一對父母用輪椅推病人來到診間，病人的妹妹急切地問：「阿姨，我姊姊能不能恢復健康？姊姊原本在大學讀書，不知什麼原因就變成這樣，現在只能靠媽媽拿故事書唸給她聽，像小學生一樣。」原來病人在學校發病後，從此關閉心門，心智退化到兒童階段，也因而長年足不出戶。

病人爸爸嘆氣說，無論花多少醫療醫費都沒關係，只要女兒可以康復。黃碧珍告訴家屬多陪伴、多帶孩子接觸大自然，有益身心健康。過了一陣子，黃碧珍在柴山遇到了他們全家，病人顯得很開心，家人一直感謝對他們的提醒與祝福。

黃碧珍在安寧病房服務時，有位婦人到護理站，詢問如何可讓病人早一點過世？她聽了嚇一跳，與婦人深談之後才了解，婦人的先生以前對家庭不聞不問，生病後卻要家人照顧，讓婦人心生怨恨。黃碧珍牽著婦人的手回到病房，探詢病人有什麼話想說，此時婦人的先生已無法言語，於是請先生用眨眼的方式回答。

當問到「是不是對不起太太」時，先生眨眼並掉下眼淚，這時黃碧珍將夫妻兩人手緊握，接著跟婦人一起幫先生清潔梳洗，隔天中午先生就安詳的離世。黃碧珍幫那位先生在臨終前了了一椿心願，也化解了太太對先生的心結，讓她感到很欣慰。

「人生苦短，要好好珍惜生命。」黃碧珍說，她曾在一個早上親睹安寧病房離開5名病人，讓她體悟有生之年，要把握當下、全心付出。她開始積極推動器官捐贈，當鄰居因為家人罹病，心中焦慮無助時，她主動引導鄰居瞭解器官捐贈的意義，進而簽署器官捐贈意願。

高醫院長鍾飲文表示，高醫志工隊於1988年3月成立迄今，提供有志從事志願服務工作者社會參與和成長學習的機會，志工隊可幫助醫療服務品質的提升，使病人及家屬獲得適當與完整的就醫協助與溫馨關懷，希望有更多社會大眾本著服務的熱忱、助人的胸懷及利他的情操加入志工行列。高醫社會服務室主任劉姵均說，高醫志工目前有322人，有很多像黃碧珍女士一樣服務多年的志工，他們就像家人一樣，互助合作。

志工黃碧珍左親切地為病人戴上口罩。圖／高醫提供
志工黃碧珍左親切地為病人戴上口罩。圖／高醫提供
志工黃碧珍服務熱心，為民眾量血壓。圖／高醫提供
志工黃碧珍服務熱心，為民眾量血壓。圖／高醫提供

器官捐贈 高醫

延伸閱讀

偏鄉教育UP 暨大附中加入「遠哲X高醫STEAM聯盟」

高醫與金工中心攜手研發醫材 將布局國際市場

高醫攜手金屬工業中心 讓口腔癌患者嘴角贅肉消失了

老婦2公分膽結石竟掉進小腸致阻塞 罕見病例上了國際期刊

相關新聞

醫院志工服務8千小時看盡生老病死 她化解老夫妻臨終怨懟

63歲志工黃碧珍在高雄醫學大學附設中和紀念醫院服務超過20年，奉獻8千小時獲衛生福利部頒發全國志願服務金牌獎。在醫院看盡...

魚鱗萃取膠原蛋白加萬壽菊口味冰淇淋上市 標榜低糖低脂

高雄市青年局與高雄科技大學共同輔導「愛莉兒食品生技有限公司」，以專利技術將魚鱗萃取膠原蛋白，結合高雄茂林所栽種的有機萬壽...

新科議員點將／林志誠…幕僚出身 懂青年困境

民進黨七年級政治新秀林志誠以1萬9634票勝出，從幕僚世代做起，在中央、地方服務經驗逾10年，他說，當選是責任的開始，上...

寒流農損首報 屏東蓮霧損失20萬元

行政院農業委員會今天發布寒流農損統計首報，受到12月中旬首波寒流影響，屏東縣蓮霧損失達新台幣20萬元

預計2024完工…和發消防分隊今動土 中央挹注1億471萬

高雄大寮和發產業園區近年廠商進駐，地區蓬勃發展，為強化園區及周邊鄰里防災整備與救護能力，市府規劃在園區設置「和發消防分隊...

高雄捷運岡山路竹延伸線施工 約4公里路段不能左轉惹怨

高雄捷運延伸岡山、路竹地區，施工期間陷入交通黑暗期，中山南路至中山北路約3、4公里路段開腸剖肚，有4個路口無法左轉，民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。