醫院志工服務8千小時看盡生老病死 她化解老夫妻臨終怨懟

63歲志工黃碧珍在高雄醫學大學附設中和紀念醫院服務超過20年，奉獻8千小時獲衛生福利部頒發全國志願服務金牌獎。在醫院看盡生老病死，她溫暖病人和家屬的緊張情緒，在安寧病房還幫助一對老夫妻在臨終前化解怨懟。

黃碧珍說，年輕時先生在北部工作，她獨自在高雄扶養2個小孩，做過洗車、賣檳榔、小麵攤等工作，身體終不堪日夜打拚，39歲那年罹患了婦科癌症，娘家心疼她，把小麵攤收起來，不再讓她做下去。手術後，她決定好好珍惜生命，並發願當志工。

黃碧珍在精神科服務時，有天一對父母用輪椅推病人來到診間，病人的妹妹急切地問：「阿姨，我姊姊能不能恢復健康？姊姊原本在大學讀書，不知什麼原因就變成這樣，現在只能靠媽媽拿故事書唸給她聽，像小學生一樣。」原來病人在學校發病後，從此關閉心門，心智退化到兒童階段，也因而長年足不出戶。

病人爸爸嘆氣說，無論花多少醫療醫費都沒關係，只要女兒可以康復。黃碧珍告訴家屬多陪伴、多帶孩子接觸大自然，有益身心健康。過了一陣子，黃碧珍在柴山遇到了他們全家，病人顯得很開心，家人一直感謝對他們的提醒與祝福。

黃碧珍在安寧病房服務時，有位婦人到護理站，詢問如何可讓病人早一點過世？她聽了嚇一跳，與婦人深談之後才了解，婦人的先生以前對家庭不聞不問，生病後卻要家人照顧，讓婦人心生怨恨。黃碧珍牽著婦人的手回到病房，探詢病人有什麼話想說，此時婦人的先生已無法言語，於是請先生用眨眼的方式回答。

當問到「是不是對不起太太」時，先生眨眼並掉下眼淚，這時黃碧珍將夫妻兩人手緊握，接著跟婦人一起幫先生清潔梳洗，隔天中午先生就安詳的離世。黃碧珍幫那位先生在臨終前了了一椿心願，也化解了太太對先生的心結，讓她感到很欣慰。

「人生苦短，要好好珍惜生命。」黃碧珍說，她曾在一個早上親睹安寧病房離開5名病人，讓她體悟有生之年，要把握當下、全心付出。她開始積極推動器官捐贈，當鄰居因為家人罹病，心中焦慮無助時，她主動引導鄰居瞭解器官捐贈的意義，進而簽署器官捐贈意願。