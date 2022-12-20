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魚鱗萃取膠原蛋白加萬壽菊口味冰淇淋上市 標榜低糖低脂

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
由高雄市青年局「創業O'star」平台輔導的愛莉兒食品生技，結合魚膠原蛋白與台灣農產設計出彩色小籠包。圖／高雄市青年局提供
由高雄市青年局「創業O'star」平台輔導的愛莉兒食品生技，結合魚膠原蛋白與台灣農產設計出彩色小籠包。圖／高雄市青年局提供

高雄市青年局與高雄科技大學共同輔導「愛莉兒食品生技有限公司」，以專利技術將魚鱗萃取膠原蛋白，結合高雄茂林所栽種的有機萬壽菊萃取精華，串連高雄的海洋與森林，開發全台第一款低糖低脂的萬壽菊口味冰淇淋上市。

高雄市青年局長張以理表示，高雄為海洋之都，以魚類製作的食品亟具新南向與中東市場發展潛力，符合現行歐美的海鮮素趨勢，所以看好愛莉兒食品生技未來發展。愛莉兒與高雄茂林契作當地婦女所栽種的有機萬壽菊，開發出萬壽菊口味的歐式冰淇淋，另還結合大樹金鑽鳳梨與旗山香蕉等口味，兼具產品創新與環境永續目標。

Eriel愛莉兒食品生技公司指出，品牌宗旨為食安溯源、農產合作、友善族群。很多消費者喜歡冰淇淋，但某些產品含有豬皮製成的明膠或酒精萃取物等成分，因此穆斯林無法食用。團隊從魚鱗中萃取魚膠原蛋白水解液，利用製成「魚膠原冰淇淋」，取代豬皮明膠或黏稠劑的使用，相較一般市售產品，可額外補充膠原蛋白。將新鮮水果當成基底，不添加人工香料，並且使用減糖、減脂的配方，健康無負擔。

愛莉兒食品生技負責人黃品翰說，每年全台水產加工衍生廢棄物約有27萬噸，愛莉兒回收魚廢萃取膠原，使副產物利用率達90%以上，符合聯合國永續發展目標 「保育及永續利用海洋和海洋資源」。他感謝創業過程青年局提供許多協助，透過創業輔導陪跑取得「2022智慧生活創新創業競賽」第一名與「2022新創千里馬創業競賽」優選等獎項；並參加青年局率領組團之「2022 Meet Taipei創新創業嘉年華」及「2021亞灣創新X新創大南方」展覽，有效提升團隊於國際市場的能見度。

除冰品外，愛莉兒也將台灣美食「小籠包」推向創新領域，愛莉兒共同創辦人駱宇晨於法國酒店餐廳實習時，發現小籠包保住餡汁的特色，深受外國人喜愛，因此發想以魚膠原水解液取代吉利丁粉，能保有湯汁量，同時提高營養價值，引領新型態飲食趨勢。

張以理表示，青年局提供課程、輔導、參展、貸款、補助等全方位創業資源，有意創業的青年可至官網https://youth.kcg.gov.tw/查詢，或撥輔導專線07-7995678分機2385宋小姐。

高市青年局長張以理（右一）推薦愛莉兒食品生技進研發的低糖低脂的魚鱗萃取物萬壽菊口味冰淇淋。圖／高雄市青年局提供
高市青年局長張以理（右一）推薦愛莉兒食品生技進研發的低糖低脂的魚鱗萃取物萬壽菊口味冰淇淋。圖／高雄市青年局提供
由高雄市青年局「創業O'star」平台輔導的愛莉兒食品生技，將魚膠原蛋白與高雄茂林萬壽菊結合開發低糖低脂冰淇淋。圖／高雄市青年局提供
由高雄市青年局「創業O'star」平台輔導的愛莉兒食品生技，將魚膠原蛋白與高雄茂林萬壽菊結合開發低糖低脂冰淇淋。圖／高雄市青年局提供

創業 青年 生技

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