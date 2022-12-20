魚鱗萃取膠原蛋白加萬壽菊口味冰淇淋上市 標榜低糖低脂

高雄市青年局與高雄科技大學共同輔導「愛莉兒食品生技有限公司」，以專利技術將魚鱗萃取膠原蛋白，結合高雄茂林所栽種的有機萬壽菊萃取精華，串連高雄的海洋與森林，開發全台第一款低糖低脂的萬壽菊口味冰淇淋上市。

高雄市青年局長張以理表示，高雄為海洋之都，以魚類製作的食品亟具新南向與中東市場發展潛力，符合現行歐美的海鮮素趨勢，所以看好愛莉兒食品生技未來發展。愛莉兒與高雄茂林契作當地婦女所栽種的有機萬壽菊，開發出萬壽菊口味的歐式冰淇淋，另還結合大樹金鑽鳳梨與旗山香蕉等口味，兼具產品創新與環境永續目標。

Eriel愛莉兒食品生技公司指出，品牌宗旨為食安溯源、農產合作、友善族群。很多消費者喜歡冰淇淋，但某些產品含有豬皮製成的明膠或酒精萃取物等成分，因此穆斯林無法食用。團隊從魚鱗中萃取魚膠原蛋白水解液，利用製成「魚膠原冰淇淋」，取代豬皮明膠或黏稠劑的使用，相較一般市售產品，可額外補充膠原蛋白。將新鮮水果當成基底，不添加人工香料，並且使用減糖、減脂的配方，健康無負擔。

愛莉兒食品生技負責人黃品翰說，每年全台水產加工衍生廢棄物約有27萬噸，愛莉兒回收魚廢萃取膠原，使副產物利用率達90%以上，符合聯合國永續發展目標 「保育及永續利用海洋和海洋資源」。他感謝創業過程青年局提供許多協助，透過創業輔導陪跑取得「2022智慧生活創新創業競賽」第一名與「2022新創千里馬創業競賽」優選等獎項；並參加青年局率領組團之「2022 Meet Taipei創新創業嘉年華」及「2021亞灣創新X新創大南方」展覽，有效提升團隊於國際市場的能見度。

除冰品外，愛莉兒也將台灣美食「小籠包」推向創新領域，愛莉兒共同創辦人駱宇晨於法國酒店餐廳實習時，發現小籠包保住餡汁的特色，深受外國人喜愛，因此發想以魚膠原水解液取代吉利丁粉，能保有湯汁量，同時提高營養價值，引領新型態飲食趨勢。