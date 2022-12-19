影／台東無敵海景觀景台 木棧板欄杆毀損就等公所維修

台9線383公里處台東太麻里路段「399K觀景台」，不僅可眺望太平洋無敵海景，下方還有南迴鐵路通過，是南迴公路重要景點，但觀景台木棧板殘破，欄杆扶手、休閒椅都斷裂，遊客呼籲管理單位速維修。太麻里鄉公所表示將場勘、編預算維修。

太麻里鄉公所表示，該觀景台多年前由台東縣政府興建，完工後交公所管理，經檢視觀景台內木棧板及部分設施的確比較老舊待維修，將先貼警示標誌提醒遊客注意，同時將提報新計畫、爭取經費維修。

台9線南迴公路緊鄰太平洋，位於北上383公里處太麻里路段右側的「399K景觀台」，是南迴公路上少數幾個可看無敵海景的觀景台，更特別的是，觀景台下方就是火車南迴線，也是不少火車迷拍照景點。

「這裡海景超美的！」陳姓遊客表示，不少部落客都介紹來台東旅遊，不可錯過這個無敵海景觀景台，在這裡可欣賞湛藍太平洋以及迷人海灣線，只是沒想到觀景台設施這麼殘破，研判可能長期受海風吹襲、侵蝕。

她說，觀景台木棧板、座椅幾乎都破損，很可能一踩就斷，管理單位應該盡快更換維修，如果遊客來此看美景受傷了，不僅台東觀光形象受損、要理賠，也破壞旅遊好心情。