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中鋼「煤礦封閉式建築」 獲選高市優良智慧工地

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
中鋼陸續推動環改善工程，新建「煤礦封閉式建築」儲放煉鐵製程所需的冶金煤，每年可減少31.6噸粒狀物排放。圖／中鋼提供
中鋼陸續推動環改善工程，新建「煤礦封閉式建築」儲放煉鐵製程所需的冶金煤，每年可減少31.6噸粒狀物排放。圖／中鋼提供

中鋼陸續推動環改善工程，新建「煤礦封閉式建築」儲放煉鐵製程所需的冶金煤，每年可減少31.6噸粒狀物排放，其中南半段基樁打設及基礎工程營建工地，更獲選為高市環保局111年優良智慧工地。

中鋼2019年7月在廠區西南側原料儲存廠興建「煤礦封閉式建築」，採鋼構棚架，長度735公尺、跨距128公尺、高度60公尺，相當於3座台北巨蛋，裡頭規畫34格料倉，北半段16格料倉工程去年12月底完成，南半段18格料倉工程還在興建中，預計2023年底完工後，未來防制粒狀物逸散效率將提高至98%，每年可減排31.6噸粒狀物。

中鋼表示，第二期工程的「基樁打設及基礎工程」都由中鋼自行規畫，委由子公司聯鋼營造承攬。二期工程汲取第一期工程經驗，擬訂短、中、長期施工動線，也施作剛性路面，非動線區也鋪設防塵網，減少地表裸露面積，工區更布設水線及灑水設施，減少粒狀物逸散。

中鋼並配合高市環保局推行營建工地智能管理政策，於廠區周界設空氣品質監測站，基地上、下風處則設置微型感測器監控空氣品質，基地出入口設置車牌辨識CCTV系統，針對運輸車輛進行智能化管理。

中鋼新建「煤礦封閉式建築」儲放煉鐵製程所需的冶金煤，每年可減少31.6噸粒狀物排放，其中南半段基樁打設及基礎工程營建工地，更獲選為高市環保局111年優良智慧工地。圖／中鋼提供
中鋼新建「煤礦封閉式建築」儲放煉鐵製程所需的冶金煤，每年可減少31.6噸粒狀物排放，其中南半段基樁打設及基礎工程營建工地，更獲選為高市環保局111年優良智慧工地。圖／中鋼提供
中鋼陸續推動環改善工程，新建「煤礦封閉式建築」儲放煉鐵製程所需的冶金煤，每年可減少31.6噸粒狀物排放。圖／中鋼提供
中鋼陸續推動環改善工程，新建「煤礦封閉式建築」儲放煉鐵製程所需的冶金煤，每年可減少31.6噸粒狀物排放。圖／中鋼提供

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