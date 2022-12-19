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和發消防分隊今動土 中央挹注1億471萬 預計2024完工

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
「和發消防分隊」由中央挹注經費1億471萬元，近期完成發包，今天上午副市長林欽榮（拿香）出席主持動土典禮。記者林品君／攝影
「和發消防分隊」由中央挹注經費1億471萬元，近期完成發包，今天上午副市長林欽榮（拿香）出席主持動土典禮。記者林品君／攝影

高雄大寮和發產業園區近年廠商進駐，地區蓬勃發展，為強化園區及周邊鄰里防災整備與救護能力，市府規劃在園區設置「和發消防分隊」，向中央爭取經費挹注，獲經濟部核定補助8280萬元、消防署核定補助2190萬元，近期完成發包，今天上午副市長林欽榮出席主持「和發消防分隊新建工程」動土典禮，工程預計2024年底完工，2025年啟用。

副市長林欽榮說，和發產業園區產值1年高達1040多億，有89家廠商進駐，園區總面積達136公頃，是高雄不可或缺的金屬零組件及金屬製品的產業園區，也是S廊帶不可或缺的拼圖。園區發展規模持續成長，但緊急救難條件卻未完備，距離最近的大寮、中庄消防分隊，路程超過10分鐘，不符救災出勤安全時效。

高雄市政府為健全和發產業園區各項發展機能、強化園區公共安全，並填補南大寮、北林園的救災救護缺口，積極向中央爭取經費，在立委林岱樺、許智傑等人協助下，獲經濟部工業局前瞻計畫及內政部消防署經費補助，「和發消防分隊」終能拍板定案，今天正式動工。

工務局說明，「和發消防分隊」位於和發產業園區內，靠近88快速道路大寮路旁的上發二路，工程總經費為1億471萬元，為地上2層地下1層的消防分隊，總樓地板面積約2278平方公尺，包含消防隊員宿舍、救災救護備勤室及容納35噸消防車等救援使用空間，並於屋頂預留日後與旁邊興建立體多目標停車場的銜接增建結構。

消防車輛出入口配置於北側道路及西側退縮車道旁，可同時出動6輛以上消防救護車，提升出勤救援效率；出勤動線由上發二路東西向，往北至和發產業園區，向南到大發產業園區，分隊置於中心地理位置，均顧2大園區。

「和發消防分隊」將以鋼材及混凝土作為主原料，預計取得綠建築合格標章；整體設計概念採抽象量體層層堆疊，建立空間層次感；顏色使用消防隊特有色彩識別，紅、黑、白三種色彩元素，以輔色概念將主牆面、陽台內側牆面及格柵添色，既維持建築整體簡潔乾淨，也營造消防建築意象。

林欽榮表示，「和發消防分隊」未來會是25位新編制人員直接進駐，全新裝備也會配足到位；市長陳其邁也要求消防局長王志平擴編消防人力，預計達1090幾位，強化高市整體消防能量。

「和發消防分隊」位於和發產業園區內，靠近88快速道路大寮路旁的上發二路，工程總經費為1億471萬元，為地上2層地下1層的消防分隊。記者林品君／攝影
「和發消防分隊」位於和發產業園區內，靠近88快速道路大寮路旁的上發二路，工程總經費為1億471萬元，為地上2層地下1層的消防分隊。記者林品君／攝影
「和發消防分隊」由中央挹注經費1億471萬元，近期完成發包，今天上午副市長林欽榮（前排右6）出席主持動土典禮。記者林品君／攝影
「和發消防分隊」由中央挹注經費1億471萬元，近期完成發包，今天上午副市長林欽榮（前排右6）出席主持動土典禮。記者林品君／攝影
高雄市副市長林欽榮強調和發、大發產業園區是S廊帶不可或缺的拼圖，必須強化園區安全。記者林品君／攝影
高雄市副市長林欽榮強調和發、大發產業園區是S廊帶不可或缺的拼圖，必須強化園區安全。記者林品君／攝影

綠建築 林欽榮

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