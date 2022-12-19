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澎湖國際廣場13公尺高耶誕樹點燈 輝映燈光藝術節

中央社／ 澎湖縣19日電

耶誕節將至，澎湖縣政府在國際廣場搭建13公尺高耶誕樹，24日將與燈光藝術節的「嶼光共舞」相互輝映，一起歡慶耶誕節；湖西好鄉兔年幸福平安燈會也同步在著名林投公園點燈，持續至明年2月28日。

澎湖縣政府旅遊處發布新聞稿表示，「澎湖國際燈光藝術節」活動展期長達5個月至明年2月底止，國際廣場園區會配合節慶活動進行換展，增加展出及主題活動等，如萬聖節的變裝活動，增設珊瑚之心、菊島花開、互動裝置「振翅飛翔快樂鷗」，以吸引更多人潮。

旅遊處配合耶誕節到來，今年也將以往設在縣府前廣場的耶誕樹，裝置在國際廣場園區；在地景長廊下暖白的耶誕光廊，並於昨晚進行試燈，讓整個廣場更加美麗，24日將給民眾一個耶誕驚喜。

澎湖縣湖西鄉公所「虎辭勝歲、兔躍新程」元宵燈會，由澎湖監獄收容人與轄區各機關學校所製作的各種花燈，也同步在24日晚上在湖西著名的林投公園區內點燈，將一直點亮至明年2月28日止。

澎湖縣 耶誕節 燈會 藝術節

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