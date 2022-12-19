高雄捷運岡山路竹延伸線施工 約4公里路段不能左轉惹怨

高雄捷運延伸岡山、路竹地區，施工期間陷入交通黑暗期，中山南路至中山北路約3、4公里路段開腸剖肚，有4個路口無法左轉，民眾行車不便，日前主體工程召開施工前說明會，里長亦反映，未來將出現全新紅燈秒第2長的岡山七叉路口，盼市府解決。

高雄捷運拍板延伸到岡山、路竹，不含南岡山站預定設置8座車站，全長13.22公里，採兩階段建造，第一階段興建南岡山至岡山間的土建工程。第二階段通車並行經岡山、路竹、湖內等區域，2階工程預計到2027年完工。捷運工程局預估，未來服務範圍將擴及大岡山、路竹及湖內等區共35萬人，預計完工後全天運量達2萬9280人次，可帶動產業廊帶約7.5萬人就業。

目前全案進入第一階段土建工程，雖帶動周邊房價上揚，不過長達數年的交通黑暗期也考驗民眾耐受力，新科議員林志誠說，目前最為人詬病的是，中山南路至中山北路約3、4公里路段，約有4個路口捷運施工完全無法左轉，民眾行車需先繞進岡山火車站，轉一大圈出來，相當困擾，希望相關工程進度能再趕前，早日解除民眾不便。

另這條捷運延伸線主體工程將施工，說明會上民眾憂心，將來停等紅燈可能更久。岡山里長劉天賦表示，捷運採高架化，未來會經過高事故率及全市紅燈秒數第二長的「岡山七叉路口」，且橋墩座落的位置可能會影響行車視線，盼相關單位藉這次施工，一併完善周邊道路設備及道路標線，解決長久以來的交通問題，會與交通局、警察交通大隊等相關單位協商改善。