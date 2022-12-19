捍衛午仔魚產業 農委會、屏縣府祭出行銷獎勵措施

對於大陸海關總署今年12月8日起暫停台灣午仔魚輸陸，漁業署指出，今年尚有4200公噸午仔魚需轉銷其他通路，屏東縣占8成約3360公噸。農委會主委陳吉仲與縣長潘孟安今召開午仔魚行銷獎勵措施說明記者會，近期啟動午仔魚獎勵措施，縣府第一階段預計處理1500公噸，朝向收購補貼、魚貨出貨前免費檢驗、加強行銷，潘孟安說，午仔魚價格仍如預期市場行情，請漁民不要恐慌。

屏縣府指出，與農委會聯手加強國內行銷，包含媒合國內賣場通路增加販售、強化外縣市行銷活動、啟動網路平台行銷，午仔魚加碼贈、午仔魚優惠組買再送等，增加多元型態通路，刺激國內市場之需求。外銷部分持續開發國外市場，並輔導漁民朝向加工方式轉型，以符合國內小家庭市場及國外飲食習慣。

縣府指出，屏東縣午仔魚養殖面積約399公頃，占全國80%、年產量約1萬804公噸，占全國87.6%、年產值約新台幣16.3億元，占全國82.8%，目前內外銷比約3比7，外銷主要地區為大陸及香港。

農委會說明，午仔魚近三年平均年產量約1.2萬公噸，主要上市規格為6至8兩（225-300公克/尾），國內以供應家庭生鮮、日料燒烤店為主。近幾年在國內市場多元促銷，針對受暫停輸陸影響的午仔魚，採取再擴大國內行銷、拓展外銷、獎勵批發市場流通、加工凍儲的產銷調節措施，確保漁民收益不受影響。

農委會報告指出，擴大內銷，持續開拓多元通路，包含加強電商通路（例如：買魚去、鱻魚購等）、電視購物及實體超市，並推出年節禮盒，來提升國內流通廣度；餐飲部分，給予採購午仔魚的餐廳或日式燒烤店等餐飲業者獎勵；拓展外銷，獎勵及協助業者開發亞洲、美洲等潛力市場，並輔導業者辦理海外行銷活動。漁產主要流通批發市場，對市場經營者及承銷人，若能增加銷售並維穩魚價者給予獎勵。

對加工凍儲比照石斑魚提供最高100萬元獎勵，鼓勵業者開發午仔魚不同型態的產品，如調理包、一夜干等，希望讓更多午仔魚產品進入市場，消費者食用、採購更方便。