壽山動物園試營運首3日 參觀人數破萬

高雄壽山動物園上周五起試營運，首3日參觀人次破萬，試營運期間全面預約購票。觀光局表示，首3日在人流控管下，有效降低遊客來園人數，讓動物逐漸習慣人群回歸。遊客漫步空中廊道，空橋網狀藩籬也降低對動物的干擾，新打造的山屋改善65%通風。

觀光局表示豎立在空橋上的兩座挑高通風山屋，以及懸掛在空橋下的4座動物觀察廊道，提供大面積落地玻璃，讓遊客像是走進動物棲地，近距離來觀察各種動物，這也成為遊客停留駐足拍照的打卡點。另外全新打造的黑猩猩新家，透過假山、流瀑、枯樹及植被等自然介質營造棲地環境，營造黑猩猩置身於壽山自然環境中的視覺感受，都是不可錯過的造訪點。

「新動物園運動」除了改善觀園外，也以提升動物福祉為目標，投入大量工程經費改善非遊客參觀面的動物獸舍，希望讓動物住得更舒適。另外也改造動物內舍，除地坪全部翻新、改善排水，提高獸舍的乾燥與舒適度。

觀光局說，既有籠舍也打開天窗，建構高挑的山屋引入陽光，並增加65%的通風效率。新建置的空中廊道，提供了對動物友善的參觀方式，網狀藩籬在越接近動物展場時會逐漸增加高度，提醒遊客已經走入動物的家中，以不過度打擾動物的方式參觀。

社團法人台灣靈長類協會理事陳厚均表示，這次新動物園運動，轉變過去刻板的單一視角觀察，讓遊客利用不同的角度體驗動物生活的不同面貌，當空中廊道穿越動物展區時，兩旁的不銹鋼擴張網高度隨之提升，藉此隱藏遊客的出沒，降低對動物的干擾影響。顧及幼童的視差高度，在每隔一段距離利用小範圍的透明落地玻璃讓小朋友能在不影響動物的狀況下，仔細觀察動物。