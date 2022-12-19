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自強一路7危戶嘆「何時能回家」 高市工務局指重建約需2年
高雄前金區自強一路建築工地8月間因施工造成路面坍塌，7戶民宅列危樓拆除，近來有受災住戶掛布條喊話「我家被拆了，我們什麼時候才能回家」，工務局長楊欽富指已盡力協助雙方協調，工務局今早並表示，目前受損戶中有4戶同意和解，興建期程約需兩年，尚未達成和解的住戶，也積極協助協商。
高市工務局表示，自強一路7間民間因新建工地開挖成危樓，經取得災損戶同意後，9月8日已全數拆完，工務局、法制局並協助7戶求償，有4戶同意簽署和解書。
工務局指工地災變發生後，即會同法制局邀集起、承、監造人召開多次工地協調會議，促成和解重建，已經達成和解的住戶，建商將會原址重建，預計興建期程約2年完成；未能達成和解住戶，因雙方對於和解時間、內容及條件等尚無共識，工務局會督促協助協商處理，另也會加強建築工地周邊監測。
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