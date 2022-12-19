高雄宮廟遶境放砲漫天煙霧 高市環保局開罰

美濃人曾說：「水脈就是美濃的命脈」，百年前日本人從荖濃溪引水造渠建設獅子頭圳，讓美濃成為高雄最重要的魚米之鄉，川流的渠水灌溉土地，也餵養世代美濃人，在漫長的時光之河中，陪伴人們走過生活中的重要時刻。

2022-12-19 10:00