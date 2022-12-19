高雄宮廟遶境放砲漫天煙霧 高市環保局開罰
高市一家宮廟昨晚6點遶境行經苓雅區苓南前路與海邊路口時，封路燃放大量爆竹，造成煙霧瀰漫，警方更發現一輛載有大批炮竹貨車，且爆竹堆放路邊影響交通，當場舉發3件，每件開罰1200元至2400元，且進一步提供消防局、環保局各依業管法規裁處。環保局今早表示，此案將依法裁罰1200元到10萬元不等罰鍰。
警方表示，這家宮廟遶境時燃放炮，汙染空氣品質，警方後續還發現有另一輛貨車載運炮竹，當場要求停止燃放，並依違反「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第9款舉發3件，每件處1200元至2400元罰鍰，呼籲民眾參與民俗節慶活動，務必約束自律。
高市環保局經檢視民眾提供的影片，確實有燃放鞭炮產生粒狀物致空氣污汙情事，依對這家宮廟依違反「空氣汙染防制法」32條規定，進行舉發並裁罰1200元至10萬元罰鍰。環保局表示，如果有炮屑廢棄物未清除，將一併依「廢清法」第27條規定再舉發。
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