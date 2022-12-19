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年近9旬土水師晉階土水司阜 「良伯」蘇清良列人間國寶
人稱「良伯」、現年87歲的蘇清良，從事泥水工作逾70年，1998年投入文化資產修復行列，對文資保存貢獻良多，近期文化部公告新增認定他為「土水修造技術」重要文化資產保存技術保存者，是高雄首位榮列「人間國寶」的專業職人。
蘇清良是高雄湖內人，16歲拜師學做「土水」，早年專造民宅及廟宇，1998年因緣際會參與「台北公會堂」修護，轉而投入文化資產修護工作，至今逾20年。
高市歷史博物館表示，土水修造技術包含漢式傳統建築及和洋式近代建築兩大系統，蘇清良是少數兼擅兩大系統的匠師，他會做俗稱「竹籠屋」的竹筒屋、土埆厝、漢式大厝、民居、寺廟、洋和建築等地基、屋脊、屋面蓋瓦灰泥裝修工作，也會做灰泥線角修飾，具完整保存文資的技術能力。
投入文資修護工作以來，蘇清良參與過的修復案超過30件，修復的史蹟包含國定古蹟臺灣總督府交通局鐵道部、新竹州廳、霧峰林家、恆春古城及高雄市定古蹟鳳儀書院。
蘇清良從一介土水師，轉型成從事修復工作的匠師，再成為傳授技藝於民的土水司阜，經歷蔚為傳奇，2021年他擔任「抹壁」、「鋪瓦」傳習課程講師，帶領學員完成崇聖祠後方建物整修。更收孫子蘇建銘為徒，傳承一生技能，蘇建銘也不負所望，已取得文化部傳統匠師資格，今年這對祖孫師徒一起參與高雄市立歷史博物館塔頂修繕工程。
高雄市政府在2019年登錄「土水修造技術」項目為文化資產保存技術，即認定蘇清良為保存者，今年文化部亦新增認定蘇清良為重要保存技術保存者。蘇清良說，鐵道部修復工程是此生最具挑戰且引以為傲的作品，憶起開幕當日，偕妻子蘇謝英受總統蔡英文接見的情境，仍難奄興奮，指「做土水一輩子，沒想過會和總統講話」。
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