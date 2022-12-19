估水期+未下雨 高市日供1.8萬噸回收水

南部進入枯水期，高雄市政府啟動省水應變，全市6處日供1.8萬噸回收水，可作為沖洗街道、工地防止揚塵、澆灌等次級使用。高市水利局表示，目前高屏溪川流量，隨枯水期持續遞減至歷年同期平均30%以下，加上氣象預報降雨未來一季雨量偏少，呼籲市民節約用水。

水利局指出，高屏溪是高雄地區主要水源，因應水情日漸嚴峻，市府所轄各水資源中心及汙水廠持續提供回收水，供水地點包括鳳山水資源中心、臨海水資源中心和楠梓、岡橋、大樹、旗山等區汙水處理廠等6處。透過回收水增加自來水可運用量能，讓此次枯水期間有穩定的公共用水。民眾可直接與聯絡窗口聯繫，踴躍取用。