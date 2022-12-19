估水期+未下雨 高市日供1.8萬噸回收水
南部進入枯水期，高雄市政府啟動省水應變，全市6處日供1.8萬噸回收水，可作為沖洗街道、工地防止揚塵、澆灌等次級使用。高市水利局表示，目前高屏溪川流量，隨枯水期持續遞減至歷年同期平均30%以下，加上氣象預報降雨未來一季雨量偏少，呼籲市民節約用水。
水利局指出，高屏溪是高雄地區主要水源，因應水情日漸嚴峻，市府所轄各水資源中心及汙水廠持續提供回收水，供水地點包括鳳山水資源中心、臨海水資源中心和楠梓、岡橋、大樹、旗山等區汙水處理廠等6處。透過回收水增加自來水可運用量能，讓此次枯水期間有穩定的公共用水。民眾可直接與聯絡窗口聯繫，踴躍取用。
另外水利局也公布10大省水撇步，呼籲市民從日常生活行動節約用水，例如熱水流出前的冷水回收再利用、洗菜的水拿來澆花、洗衣改用省水流程、洗手搓皂時關緊水龍頭、盛水洗臉和洗菜、善用兩段式沖水、用漱口杯刷牙、以擦車代替洗車等省水好習慣，節約用水要做好，穩定供水安心沒煩惱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言