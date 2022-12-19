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估水期+未下雨 高市日供1.8萬噸回收水

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高市水利局啟動省水應變，在資源中心及汙水處理廠提供回收水。圖／高市水利局提供
高市水利局啟動省水應變，在資源中心及汙水處理廠提供回收水。圖／高市水利局提供

南部進入枯水期，高雄市政府啟動省水應變，全市6處日供1.8萬噸回收水，可作為沖洗街道、工地防止揚塵、澆灌等次級使用。高市水利局表示，目前高屏溪川流量，隨枯水期持續遞減至歷年同期平均30%以下，加上氣象預報降雨未來一季雨量偏少，呼籲市民節約用水。

水利局指出，高屏溪是高雄地區主要水源，因應水情日漸嚴峻，市府所轄各水資源中心及汙水廠持續提供回收水，供水地點包括鳳山水資源中心、臨海水資源中心和楠梓、岡橋、大樹、旗山等區汙水處理廠等6處。透過回收水增加自來水可運用量能，讓此次枯水期間有穩定的公共用水。民眾可直接與聯絡窗口聯繫，踴躍取用。

另外水利局也公布10大省水撇步，呼籲市民從日常生活行動節約用水，例如熱水流出前的冷水回收再利用、洗菜的水拿來澆花、洗衣改用省水流程、洗手搓皂時關緊水龍頭、盛水洗臉和洗菜、善用兩段式沖水、用漱口杯刷牙、以擦車代替洗車等省水好習慣，節約用水要做好，穩定供水安心沒煩惱。

高雄進入枯水期加上雨少，市府呼籲民眾從日常生活省水。圖／高市水利局提供
高雄進入枯水期加上雨少，市府呼籲民眾從日常生活省水。圖／高市水利局提供
高市水利局今公布6處回收水取用聯絡資訊和取水地點。圖／高市水利局提供
高市水利局今公布6處回收水取用聯絡資訊和取水地點。圖／高市水利局提供

省水 水利局 水資源

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